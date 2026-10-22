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Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Si nos dicen algo, escucharemos y veremos cómo actuar"

Marco Bezzecchi llega con ganas a la última visita a Phillip Island tras ganar en Indonesia. El italiano explicó que Aprilia no se ha reunido con sus pilotos aún para discutir posibles órdenes de equipo.

Oriol Puigdemont

Editado: 22 oct 2026, 8:28

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi quiere más en Phillip Island. El piloto italiano llega en un buen estado de forma, tras volver a la senda de la victoria en MotoGP en Indonesia, a la última visita del Mundial al mítico trazado, que en 2027 dejará su hueco en el calendario a la pista de Adelaida.

El corredor de Rimini siente especial aprecio por la tradicional sede del Gran Premio de Australia, y allí ha mostrado generalmente un bien rendimiento, incluso el año pasado, por más que la doble Long Lap Penalty que arrastraba tras tirar a Marc Márquez en Mandalika lastrara su resultado del domingo.

Bezzecchi fue este jueves uno de los protagonistas de la rueda de prensa previa de pilotos, junto a Raúl Fernández y Jack Miller. El #72 echó la mirada lo justo a su victoria en Lombok y explicó qué espera de la tercera parada de la gira asiática, que apunta a estar marcada por el mal tiempo.

"Lo de Mandalika fue muy bonito, pero es el pasado. Ahora estamos en Phillip Island, para este último baile aquí. Será un poco agridulce, porque es un circuito muy bonito, es una pena no volver más, pero la pista es preciosa. El año pasado no fue un mal fin de semana, así que intentaremos empezar de la mejor manera desde mañana, adaptarnos todo lo posible a la meteorología e ir lo más rápido que podamos", empezó diciendo en DAZN.

Preguntado por su físico, el transalpino destacó que la lesión en la rodilla que sufrió en Alemania le sigue dando la lata: "Volví a casa después de Mandalika. Como he dicho últimamente, el hombro está bien. Por desgracia, la rodilla sigue creando un poco de líquido; va a mejor, pero no niego que todavía me genera molestias. Pero es algo con lo que tendré que convivir hasta el final de la temporada. Porque hasta que no pare un poco de tiempo para que pueda recuperarse, seguirá así. Es lo que hay y tendremos que sobreponernos a ello".

Ya en la rueda de prensa, Bezzecchi se explayó sobre distintos temas, como su victoria en Indonesia, la primera desde el GP de Italia en Mugello: "Estoy contento de haber conseguido una victoria, porque era mi obsesión desde que sufrí aquella caída en Sachsenring, cuando me lesioné. Así que me sentí muy contento de ser capaz, por fin, de demostrarme a mí mismo que podía estar en disposición de pelear por un triunfo. Ahora ya podemos centrarnos en este fin de semana, que es súper importante".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre el mal tiempo que se espera, en cuanto a lluvia y viento, comentó: "Siempre es así aquí. Phillip Island es un lugar donde la meteorología puede cambiar en muchas ocasiones durante el curso del fin de semana, pero al final serán las mismas condiciones para todos. Tenemos que intentar adaptarnos de la manera más rápida posible. Una carrera en mojado siempre es súper dura, pero tampoco es fácil correr en seco. Trataremos de ir pensando en el día a día; mañana por la mañana abriremos la ventana para ver qué nos depara el clima".

"Aquí, sales al circuito y en las primeras vueltas tratas de entender en qué dirección sopla el viento, y la fuerza con la que está soplando. Cuando estás pilotando, tienes que adaptarte, usar el cuerpo para intentar compensar la fuerza del viento con algunos movimientos, para evitar otros precisamente. Es como un baile", siguió.

Sin embargo, más allá de Phillip Island, que puede ser una pista a la que las RS-GP vuelvan a adaptarse a la perfección, el gran tema de conversación alrededor de Aprilia sigue siendo la cuestión de las órdenes de equipo, mientras Bezzecchi y especialmente Jorge Martín se juegan el título contra Marc Márquez, de Ducati.

Precisamente, en Australia ha habido un encuentro entre los cuatro pilotos de Aprilia, incluidos Raúl Fernández y Ai Ogura de Trackhouse, y la dirección de la marca de Noale. Cuestionado sobre si fue para establecer órdenes internas, Bezzecchi lo negó, y explicó que dejará para el futuro la decisión de cómo actuar: "La reunión no ha sido por tema de órdenes de equipo que vaya a haber este fin de semana, era sencillamente una reunión normal. Estamos acostumbrados a trabajar siempre con Trackhouse, Aprilia siempre está trabajando y colaborando con ellos y su trabajo siempre ha sido importante para nosotros".

"A veces, es normal tener la posibilidad de celebrar una reunión entre todos, simplemente para hablar y debatir de todas las situaciones. De momento, es de lo que se trata", continuó.

Cuestionado sobre si le empiezan a molestar las preguntas que le hacen sobre las órdenes de equipo, Bezzecchi contestó así, en declaraciones recogidas por 'GPOne': "No les doy mucha importancia. Ahora mismo, no nos afecta. Si nos dicen algo, escucharemos y veremos cómo actuar. De momento, no se ha dicho nada", dejó claro el italiano, que apunta a ser el principal perjudicado si el fabricante apuesta por Martín.

Por último, cuestionado sobre su mejor recuerdo de Phillip Island, Bezzecchi apuntó: "El circuito es increíble. No tengo una carrera deportiva muy larga en el campeonato, pero desde la primera vez que corrí aquí las emociones que he sentido mientras pilotaba siempre han sido impresionantes. Incluso aún más con la MotoGP. Así que es increíble. Ya sabemos que es un fin de semana particular, porque nos alejamos todos juntos, con el equipo, en las casas, la playa está muy cerca, tenemos la naturaleza a un paso, y es fantástico. Normalmente, en circuitos muy bonitos siempre tienes grandísimas carreras, y esta pista siempre nos ha deparado peleas brutales".

"Todas las barbacoas con el equipo aquí son especiales, el tiempo que pasamos conviviendo en una cosa. Aquí la convivencia es distinta respecto a otros lugares, es convivencia como tal. La conexión con los aficionados también es fantástica, son súper amables. Echaré de menos Phillip Island, pero afortunadamente mantendremos Australia en el calendario, solo cambiaremos de ciudad", cerró.

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