Bezzecchi: "Entendí perfectamente que me dejaran sin correr en Brno; quiero usarlo como lección"

Marco Bezzecchi ha reaparecido este jueves en Assen. El líder del Mundial de MotoGP viene de ser el gran protagonista en Brno tras su gesto antideportivo después de caerse en la sprint del sábado, al reaccionar mal y golpear hasta en dos ocasiones a un comisario de pista que intentó rescatar de manera errónea, sin querer, su Aprilia de la grava.

Su actitud le salió cara al piloto italiano, al ser sancionado por el Panel de Comisarios comandado por Simon Crafar con una suspensión, es decir, le dejaron sin correr la carrera larga del domingo, en un golpe durísimo para sus aspiraciones al título tras una nueva victoria de Marc Márquez, en una pista de derechas. El corredor de Rimini, que ahora se ve más atosigado en la general, ha atendido a los medios este jueves, en la previa del GP de Países Bajos, en sus primeras declaraciones públicas desde entonces.

Bezzecchi ha aprovechado para volver a pedir disculpas a todos los involucrados, y sobre todo al 'marshal': "Antes que nada, quiero decir que obviamente el de Brno fue un fin de semana duro, pero también estos días están siendo súper duros. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme una vez más por mis acciones en Brno. Fue un gesto muy malo por mi parte, y no gestioné la situación de la manera adecuada. Me sentí muy mal, y todavía me siento bastante mal. No solo por mí, obviamente, sino por mi equipo, por toda la fábrica, por el campeonato; realmente no merecían una imagen como esta. Pero también por el propio comisario, que fue el más involucrado en esta situación. Solo me queda disculparme una vez más, intentar pasar página y concentrarme".

Preguntado sobre cómo intentará pasar página, el #72 respondió: "Bueno, simplemente intento hacerlo, y mañana me subiré a la moto. No sé si ha sido el momento más duro de mi carrera deportiva, porque ahora todavía está reciente, así que es difícil analizarlo con una referencia clara. Así que intentaré simplemente pasar página y subirme a la moto".

Bezzecchi dejó claro también que, para él, la sanción fue la correcta y la comprendió perfectamente, por más que pudiera molestarle no correr. Además, desde que agredió al comisario ya esperaba algún tipo de sanción, y quiere usar lo ocurrido como lección: "La sanción la entendí completamente. Creo que fue correcta y acepté todo. Lo entendí, y quiero intentar tomar esto como una oportunidad para ser mejor como persona, pero en general, creo que la sanción estuvo bien".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Este es un momento que quiero usar como lección. Pero ya tuve la lección en cuanto me dijeron la decisión. Por eso creo que fue la correcta. Por supuesto, no fue fácil de aceptar. Somos pilotos y queremos pilotar, pero al final, es así. Así que, por supuesto, es una oportunidad para crecer e intentar mejorar en todo, en todos los aspectos, también en términos de pilotaje. Así que ojalá sea algo que realmente pueda ayudarme".

"Esperaba recibir una sanción, por supuesto, porque al final es un gesto que no tienes que hacer. También esperé un poco para ir a pedir perdón al comisario, porque no quería hacer pensar a la gente que iba enseguida a disculparme como forma de evitar la sanción. Así que esperé hasta que se confirmó la sanción para ir allí, y ofrecerle una disculpa sincera por mi error. Hablamos un poco, lloramos los dos y, en un mal momento, fue algo muy bonito para mí, en el que me quité mucho peso de encima. Pero sí, aparte de esto, esperaba inmediatamente recibir una sanción. No sabía cuál, pero al final fue esa y estuvo bien", siguió.

Ya pensando en este fin de semana, el transalpino indicó qué espera de Assen: "Bueno, estoy contento de tener ahora una carrera muy cerca de la de Brno. Assen es una pista que me gusta mucho, así que tengo muchas ganas de pilotar aquí. Me gusta mucho el trazado. Sobre expectativas, sinceramente nunca tengo demasiadas sobre mí mismo. Pero solo quiero subirme a la moto y disfrutar pilotando rápido, ojalá".

Aprilia fue la protagonista del arranque del jueves, por el anuncio del fichaje de Pecco Bagnaia, que sustituirá a Jorge Martín. Bezzecchi valoró a su nuevo compañero de equipo, a quien conoce perfectamente de la Academy de Valentino Rossi: "Estoy contento, obviamente, por él, por el equipo, por la fábrica. Creo que está muy bien. Pero sinceramente, también será extraño compartir garaje, porque hemos sido rivales siempre, y seguiremos siendo lo mismo, pero nunca hemos estado tan cerca compitiendo. Pero, en cualquier caso, estoy muy, muy contento. También con la situación actual que hay en Aprilia, ahora mismo, porque el ambiente dentro del box es muy bueno. La relación que tengo con Jorge también es muy buena. Hemos construido un muy buen ambiente dentro del box".

Cabe recordar que, el lunes posterior al GP de la República Checa, Bezzecchi pudo estar en el test, probando la nueva RS-GP de 850cc para 2027 y los neumáticos Pirelli. El líder relató cómo le fue: "Hubo, digamos, dos posibilidades [de rodaje] dentro del test. Hice la más corta en cuanto al número de vueltas. Pero, en cualquier caso, completé 50-60 vueltas el lunes. Así que fue un buen día, creo que uno de los mejores días sobre la moto para mí, por las emociones del día anterior. Y disfruté mucho pilotando. La moto tiene buena pinta; por supuesto, es muy pronto para decirlo, y creo que desde la fábrica todavía necesitan hacer mucho trabajo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Pirelli

"Pero también para mí, como piloto, porque adaptarse será súper duro y será una clave, muy importante. Pero la moto tiene buena pinta, es divertida de pilotar y la disfruté. Por supuesto, es difícil dar un comentario claro ahora porque, desde 2022, cuando debuté en MotoGP, hasta ahora, la moto siempre ha sido casi la misma. Así que solo 60 vueltas no pueden reemplazar 5 años. Pero la primera impresión no fue demasiado mala".

A Bezzecchi también le abordaron sobre si el novedoso prototipo es más divertido sin los dispositivos: "Estás hablando con un tipo que ama su moto. Realmente me gusta mucho y disfruto la manera de pilotar la MotoGP, la moto actual. Pero, creo que será muy divertido".

Precisamenente, desde este fin de semana las MotoGP ya no contarán con el dispositivo 'holeshot' de altura delantero. El #72 valoró el cambio: "Esta es, creo, una decisión que debemos aceptar. Seguro que supone una diferencia, y en términos de seguridad puede ser mejor. Yo también soy uno de los que piensan que no debe ser la única solución. Pero, al final, es bueno que tomaran una decisión fuerte, para intentar mejorar este tipo de cosas. Y la acepto, la respeto y estoy de acuerdo. Luego, seguro que será duro cambiarlo todo. Pero, al final, nos dieron dos prácticas de salida en Brno. Y nos darán dos también aquí. Así que también nos están ayudando a intentar adaptarnos rápidamente", cerró.