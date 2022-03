Márquez: "Rins y Mir están para terminar primero y segundo"

Cargar el reproductor de audio

Losail.- Marc Márquez terminó segundo en los tiempos tras la primera jornada de Qatar, punto de partida de la temporada, tras dos sesiones de entrenamientos libres en las que el español pudo comprobar el paso adelante de la nueva RC213V que Honda a puesto este año a disposición de sus cuatro pilotos.

"En ritmo de carrera esperaba algo similar, pero a una vuelta no me esperaba ir tan rápido. Estoy contento de cómo vamos, pero aún piloto fe forma un poco extraña", explicó Márquez al final del día.

Tras comprobar que técnicamente la nueva Honda es una mejora clara, la máxima preocupación en torno al de Cervera es el aspecto físico, que le ha tenido casi dos años fuera de combate.

"Físicamente he mejorado mucho. Ahora tengo que ver cómo voy modulando durante el fin de semana. Hoy rodé sin que el brazo me condicionara para nada. He pilotado sin dolor, mejor que en todo el año pasado. Todos los pilotos tenemos molestias; el dolor es otra cosa", argumentó el español.

Las características de la nueva moto, así como su dolencia en el hombro derecho, han obligado a Marc a variar, en parte, su estilo de pilotaje.

"Ahora no soy tan rápido en la entrada de las curvas. No tengo la sensación de ser rápido pero los tiempos salen. Si soy agresivo voy más lento. La única marca que podía hacer un cambio tan radical en la moto es Honda", valoró. "Pero en Qatar aún no somos los más rápidos".

Pese a las buenas sensaciones, Márquez no quiere lanzar las campanas al vuelo, y prefiere mantenerse cauto, sobre todo respecto a Ducati, en el punto de mira tras este arranque de temporada.

"Me guardo la opinión de Ducati hasta después del domingo. Es la primera carrera y solo es viernes. De Ducati no me fío ni un pelo", advirtió.

A la espera de que Ducati de un paso al frente, seguramente este sábado, Marc identifica ahora mismo a las Suzuki y Yamaha como rivales más peligrosos.

"Suzuki van muy bien, y en velocidad punta han ganado mucho. Joan Mir y Alex Rins están para hacer primero y segundo, y luego, Quartararo", pronosticó.

Qatar nunca ha sido un circuito propicio, ni para Honda ni para el catalán. "En esta pista sufro tanto por la moto como por mi pilotaje. Si queremos pelear por el podio tenemos que mejorar dos décimas", calculó el corredor de Honda.