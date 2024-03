Márquez: "Más que por la posición, estoy contento por la confianza"

Si Marc Márquez fichó por Gresini Racing para pilotar una Ducati, fue para tener tardes tan buenas como la de este viernes en Portimao. El ocho veces campeón del mundo se mostró muy fuerte en los Libres 1, que lideró, y en la Práctica del Gran Premio de Portugal, a pesar de que esta última sesión acabó de una manera abrupta para él.

Y es que el piloto de Cervera se fue al suelo a falta de dos minutos para terminar la Práctica, sufriendo así su primera caída con la Ducati GP23 en el marco de un gran premio. Sin embargo, esto no comprometió su pase a la Q2, ya que finalizó con el mejor tercer tiempo de la tabla de tiempos, que lideró un buen rato previamente, con un registro de 1:38.210, a décima y media del mejor registro, de Enea Bastianini. De esta forma, certificó sus buenas sensaciones en un circuito más de pilotos que de moto como Portimao, algo que también se tradujo en un fantástico ritmo de carrera con los neumáticos medio y duro.

Así, Marc Márquez no pudo ocultar que estaba más que contento al término del viernes, aunque todavía sacó algunas cosas negativas, como el tiempo que perdía en el último parcial en varias vueltas cronometradas. El español empezó explicando el por qué de esta circunstancia. "El último sector es uno de mis puntos débiles del circuito. Soy consciente de que esas curvas rápidas a la derecha me cuestan", comentó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

El ilerdense confirmó después que se benefició de un cambio de 'setting' en la moto que le ha permitido ir más cómodo, y que hace que ahora, por el contrario, le incomode ir detrás de otros pilotos: "Hicimos un pequeño cambio en la moto que me dio más confianza, empiezas a empujar y llegas allí. Teníamos que llegar a este punto. Ahora, con la Ducati voy peor detrás de otros".

Además, Márquez también explicó la caída, que vino por instinto, después de intentar una última mejor vuelta para cerrar el viernes: "Cuando haces una vuelta rápida sale el instinto, y tuve la inercia de tirarme a la curva, pero iba muy rápido".

Así, el #93 se centró en sus buenas sensaciones, que vivió también gracias a la falta de vibraciones en la moto, mientras que ya espera a los rivales habituales de cara al sábado y al domingo: "Lo que me hace feliz es que estoy disfrutando. Que estás entre los cinco primeros y puedes ser constante. Mañana mejorará el circuito y llegarán Jorge Martín y Pecco Bagnaia".

"Yo no tuve demasiados problemas de vibraciones [en Losail], y aquí, nada. Creo que será más fácil que en Qatar, porque tengo más confianza. Frankie Carchedi, mi técnico, me conoce un poco mejor. Y eso me permite ser rápido", siguió.

Márquez le puso un notable alto a su jornada, marcada por el estado de la pista tras la lluvia caída durante la noche, que trajo arenilla y barro, y menos 'grip': "La segunda sesión es uno de los momentos más estresantes del fin de semana. Me pondría un nueve sin el accidente; o sea que un ocho. El error en la caída fue mío. Estoy contento, fue un buen viernes. Hay que cogerlo un poco con pinzas, porque la pista estaba resbaladiza, y ese es mi terreno. Más que por la posición, estoy contento por la confianza".

Finalmente, el multicampeón le sacó el lado bueno a su accidente: "Caerse nunca es bueno, porque resta, pero hay que caerse. Cuando sabes que vienes en una buena vuelta, vas pasado pero intentas entrar. Me ha venido bien caerme porque me podría pasar en la carrera", finalizó Márquez.