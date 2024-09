Márquez: "De momento, estamos en la lucha por el podio; por la victoria, aún no"

Marc Márquez también está en la pelea en Misano. Después de acabar con 1.043 días de sequía de victorias en Aragón, el ocho veces campeón del mundo volvió a subirse a la moto este viernes, 5 días después. Y lo cierto es que sus sensaciones en el Gran Premio de San Marino son bastante buenas.

El de Gresini Racing, de hecho, ha sido segundo en las dos sesiones de entrenamientos libres de este viernes. En la FP1, con un crono de 1:31.744, a 37 milésimas de Jorge Martín. Y en la Práctica, con un tiempo de 1:30.870, a 185 milésimas de un imponente Pecco Bagnaia, que fue de menos a más para mandar en casa y reivindicarse como el favorito a pesar del dolor físico.

Márquez está en la pomada, con los dos hombres que mandan en la clasificación general y con otros invitados de lujo como Pedro Acosta o Enea Bastianini. El de Cervera lo verbaliza metiéndose a sí mismo en la pelea por el podio... Pero aún no por la victoria, ya que espera una mejora del #1 y del #89 mañana, a la que espera poder engancharse.

"Buscaba las sensaciones de Austria, y las he encontrado", empezó diciendo Marc a los medios de comunicación tras el viernes. "Hay dos pilotos, Martín y Bagnaia, que están subiendo cada vez más el nivel. De momento, estamos en la lucha por el podio; por la victoria aún no, tengo que mejorar algunos puntos. Creo que ellos darán un paso este sábado, a ver si puedo estar con ellos".

El ilerdense detalló cómo llega a Misano en cuanto a confianza después de algo tan importante como el fin de semana perfecto en Aragón: "El sabor especial es que llego de un triunfo, y la confianza es otra. Uno de los aspectos en los que más me centré es en no exagerar". Y, por consiguiente, tampoco se mostró especialmente preocupado por los puntos de la pista italiana que le cuestan, algo que no es nuevo: "Llevo toda la vida perdiendo en la curva 11".

Además, Márquez valoró la situación de Pedro Acosta, que vuelve a estar en liza después de volver a la moto de principios de año, pero que sigue acumulando caídas, como la de esta tarde al final de la Práctica: "Lo que le pasa a Acosta es lo normal. Mis caídas deberían ser menos. Pero de eso, cuatro años después nadie se acuerda".

Por último, el español comentó cómo confía cada vez más en sus propias sensaciones, a medida que la adaptación a la moto queda definitivamente atrás: "Voy a mi bola, desde el taller me marcan una referencia pero a veces prefiero quedarme fuera para entender más cosas", finalizó.