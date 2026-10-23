MotoGP GP de Australia

Márquez: "He empezado con más intensidad porque la previsión no pinta estable; estamos ahí"

Marc Márquez arrancó con fuerza el Gran Premio de Australia de MotoGP en Phillip Island, donde buscará los 37 puntos. Lideró la FP1, y en la Práctica fue el único que se coló en la fiesta de Aprilia.

Oriol Puigdemont

Publicado: 23 oct 2026, 6:31

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez ha empezado el Gran Premio de Australia de MotoGP con buenas sensaciones. Al menos, eso es lo que se extrae de la primera jornada de entrenamientos en Phillip Island. El vigente campeón del mundo y segundo clasificado de la general en 2026 ya avisó de que apuntaba a los 37 puntos que se otorgan por ganar la sprint y la carrera larga por fin de semana, y está entre los más fuertes en territorio oceánico, por más que las Aprilia también tengan algo que decir.

Recuerda:

El #93 arrancó el viernes por todo lo alto, liderando los Libres 1. El multicampeón de Cervera fue el único que, de salida, pudo romper la barrera del 1:28, con un 1:27.985 que le posicionó por delante de Raúl Fernández, Jack Miller y, sobre todo, de las Aprilia oficiales.

Sin embargo, la casa de Noale respondió en la Práctica de la tarde. Márquez lideraba de igual manera el ensayo vespertino cuando el último 'time attack' provocó que Marco Bezzecchi subiera a la primera posición, con un 1:26.775, que le posicionó delante de Fernández por 0.072 segundos. Márquez se autoinvitó a la fiesta de Aprilia, tercero a 126 milésimas de la cabeza, tras unos intentos finales en los que no pareció forzar del todo, haciendo mejores parciales absolutos junto a otros en los que perdió bastante tiempo.

Así, Márquez quedó delante de Ai Ogura y de su principal rival por el título, Jorge Martín, de quien le separó más de una décima. Por consiguiente, el ilerdense no pudo más que estar contento cuando se bajó de su Ducati, que le dejó tirado al término de la sesión, por un fallo al hacer la práctica de salida.

"Me he concentrado en buscar las buenas sensaciones y las he encontrado. Sabíamos que las Aprilia irían muy rápido. Pero estamos allí", empezó diciendo el nueve veces campeón del mundo, que pese a todo tiene una cosa en la cabeza: la previsión de mal tiempo, con viento y lluvia, que se espera a partir de mañana.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La previsión es muy inestable. En las condiciones de este viernes, de verano, estamos para pelear por la victoria. En lluvia, y con diez grados menos, veremos. Este viernes comencé con más intensidad, porque la previsión no pinta estable. Ahora hay que usar el modo ataque en cada carrera", siguió.

Y es que desde que Márquez ganó la sprint de Jerez con cierta polémica, cayéndose con la llegada de la lluvia y aprovechándolo para entrar en boxes cruzando la pista, los pilotos de la clase reina no pelean con la presencia del líquido elemento. "La última vez que llovió fue en Jerez, pero de eso hace mucho tiempo. Los pilotos que van rápido también lo serán en lluvia", espera Marc.

En cuanto a posibles escenarios que pueden esperarle este fin de semana con la lluvia, Márquez se lo toma con filosofía mientras sigue esperando acabar lo más cerca posible de los 37 puntos: "Yo piloto por instinto, pero es bueno tener varios planes en la cabeza", cerró.

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