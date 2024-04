Márquez: "Como esperaba, puede que solo yo, hay tres o cuatro pilotos muy rápidos"

Marc Márquez fue de menos a más este viernes, en el arranque del Gran Premio de las Américas de MotoGP. A pesar de que el ocho veces campeón del mundo comentó en la rueda de prensa que firmaba hacer un podio este fin de semana si se lo pusieran delante, lo cierto es que muchos esperan que logre su primera victoria con Ducati, al ser Austin uno de sus feudos, en el que ha ganado todas las carreras de la categoría reina disputadas desde 2013 a excepción de tres.

Sin embargo, el FP1 en la pista estadounidense pareció bajar un poco las expectativas. El piloto de Cervera finalizó en octava posición, con un crono de 2:04.003 que le dejó a siete décimas del mejor registro, de Maverick Viñales. Pero por la tarde, en la Práctica, que marca el paso a la Q2 y es cuando se buscan los mejores registros, el español dio un paso adelante hasta recolocarse en la tercera plaza, con un 2:01.806, dos segundos más rápido que su crono matinal, aunque aún a cuatro décimas del estratosférico crono de Jorge Martín.

Al término de las sesiones, el catalán se mostró contento con el paso dado durante la jornada, destacando que empezó el día incómodo. Eso sí, es consciente de que habrá mucha competencia por la victoria, algo que muchos seguramente no se creían hasta ahora, como destacó él mismo.

"Contento con la reacción que hemos demostrado", empezó Márquez. "Comencé muy incómodo, pero por la tarde lo arreglamos. Como esperaba, puede que solo yo y no la gente, hay tres o cuatro pilotos que van muy rápido".

Además, el multicampeón confesó que está teniendo que adaptar "más" su estilo de pilotaje en el COTA en comparación a otras pistas, al ser el americano un trazado muy peculiar: "Es imposible tener la moto perfecta, y que funcione en todos los puntos. La Honda era súper buena en esas curvas de stop-and-go [parar y frenar]".

"Pero con la Ducati necesitas pilotar de otra manera, y encontrar el tiempo de otra forma en esas curvas. Así que es ahí donde he estado más concentrado por la tarde, intentando entender ese punto. He empezado a hacerlo, y desde ese momento los tiempos por vuelta han ido mejorando".

Así, Márquez también confesó que está superando ese instinto de pilotar como con la RC213V, la moto con la que ha estado en la categoría de las máquinas pesadas 11 temporadas, desde 2013 hasta 2023: "Poco a poco, el instinto de pilotar como con la Honda, se va".

Finalmente, el ilerdense confesó que no quiere superar los límites en Austin: "Esta mañana no me sentí cómodo y no empujé, para no cometer errores ni sobreconducir. Si hago eso es cuando llegan los errores. Llegamos de Portimão, donde me caí cuatro veces, aunque allí no fue cuestión de sobreconducir. Por la tarde [de Austin] ya empujé, y pude pelear por ese top 5. A ver si mañana podemos dar un paso", finalizó.