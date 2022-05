Marc Márquez: "Estoy aquí para competir y volver a celebrar cosas"

Cargar el reproductor de audio

Con Marc Márquez 10º y Pol Espargaró 12º en la hoja clasificatoria, los datos confirman que el equipo Repsol Honda no está atravesando su mejor temporada el campeonato. Además de al fabricante, esta situación afecta directamente a sus pilotos titulares, ya que no consiguen sacar el máximo rendimiento a la RC213V.

El más veterano del box, Marc Márquez, asegura que, dadas las circunstancias, "se toma los fines de semana como si fuese una diversión" y no como una obligación de "salir a ganar".

"Si hago cuarto puesto, cuarto, si hago quinto, quinto, si hago sexto, sexto. Ya llegará la victoria, ojalá", expresó en una entrevista exclusiva con DAZN.

"Más que de probar otras marcas u otros equipos, tengo otras motivaciones. Ahora, tengo la motivación de luchar por un título, pero con este conjunto, no con otro".

"Este [Honda] es el equipo de mi vida. Yo he dicho siempre, ¿por qué no retirarme aquí? Sigo con la idea".

Su fractura de húmero ha cobrado gran protagonismo en este proceso de adaptación, ya no solo del nuevo prototipo, sino del ritmo que exige competir contra pilotos de élite. A esta lesión se añaden sus episodios de diplopía, que le obligaron a alejarse del asfalto temporalmente.

"Tengo que ir con un estilo de pilotaje diferente [debido a la lesión], tengo que hacer estrategias diferentes. Con la experiencia, no es el estilo que más me gusta, pero bueno… A veces, lo que a uno no le gusta, es lo que funciona".

"He aprendido a hacer malabares. Esto que tenías que aprender de pequeño, he aprendido ahora por lo de la vista. Sigo haciendo estos ejercicios por precaución. Ahora, cada mes, voy a una revisión, me miran el ojo por dentro, la retina, todo esto…".

Sin embargo, el piloto de Cervera reconoció que, aunque esta situación no le ha mermado significativamente, quiere volver luchar en la cabeza.

"Para correr por placer, te coges una moto, te vas un domingo tranquilamente a un circuito sin presión y das vueltas. Pero en una pista, vas a competir. Estoy aquí para competir y volver a celebrar cosas. ¿Será un título? No lo sé, pero ojalá pueda luchar, eso ya sería bueno", concluyó el octocampeón.