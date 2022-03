Márquez: "Es difícil entender cómo se puede llegar a una guerra en 2022"

Cargar el reproductor de audio

Seguramente no estaba en el guión y la pregunta pilló por sorpresa al propio Marc Márquez, pero en la parte final de la rueda de prensa previa al Gran Premio de Qatar con el que este fin de semana arrancará la temporada MotoGP, le plantearon al de Honda si los pilotos debían aprovechar su notoriedad pública para expresar su opinión en torno al conflicto bélico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Es muy difícil para mi entender esta situación, cómo podemos llegar a este punto en el año 2022. Como ya se ha visto, todos los que estamos aquí estamos en contra de la guerra, personalmente no comprendo cómo no se puede detener una cosa así. Por nuestra parte, lo único que podemos hacer es dar nuestro apoyo a todas las personas, las familias y, sobre todo, los niños que están sufriendo con esta guerra, pero creo que hay personas mucho más importantes que nosotros, que son las que deben actuar para parar esta guerra", expresó Marc Márquez.

Antes de eso, el corredor español, que tras dos años de arrastrar grandes problemas físicos, parece que llega ‘limpio’ al inicio de temporada, aseguró estar en el camino de la recuperación definitiva.

"Estoy muy contento de estar aquí, ya es mejor que el año pasado que no estuvimos. Durante el invierno no lo tenía claro, pero luego pudimos hacer los test, me he sentido bien físicamente y ahora estamos aquí. En 2022 quiero luchar con todos mis rivales para lograr el título, pero primero vamos a ver cómo va esta primera carrera".

Una de las bazas con las que contará el ocho veces campeón es la nueva Honda RC213V, completamente modificada.

"La moto es un gran avance, tengo la sensación de haber cambiado de marca, es totalmente distinta, la naturaleza, el carácter, la esencia de la moto es diferente y le veo potencial, en Mandalika empecé a adaptar la moto a mi estilo y la base es buena, necesitaremos algunas carrera para acabar de ajustarla, lo veremos en las próximas semanas",valoró.

"Es una moto para más estilos de conducción, yo gané tres carreras con la del año pasado y se decía que era una moto difícil. Este año, siguiendo los comentarios de todos los pilotos de Honda ha habido cambios, yo entiendo que Honda debe luchar por el titulo cada año, no importa el nombre del piloto, ahora tenemos una moto más fácil, pero necesitas entenderla bien. El neumático delantero funciona diferente, pero en Mandalika empecé a adaptarla a mi estilo y en cualquier caso es una moto mejor, es un gran cambio, pero es una moto mejor para el futuro de Honda".

Por lo visto en los test de pretemporada, el curso arranca sobre el papel con una enorme igualdad entre las marcas.

"Es cierto que en los test se vieron resultados muy ajustados, por lo tanto hay que esperar tres o cuatro carreras para ver cómo evoluciona la temporada, pero es muy interesante que el nivel entre las marcas sea equilibrado".

Pese a haber sido un piloto dominantes, Márquez solo ha ganado una vez en Qatar, por lo que puede no ser el mejor termómetro para él este circuito.

"Durante la temporada hay 21 circuitos, Qatar no es el mejor para mi conducción, Honda no era tan fuerte para el circuito, se dice, pero yo ahora veo a la Honda fuerte y veremos que pasa el domingo, ganar sería un sueño pero estamos muy lejos ahora, primero vamos paso a paso el fin de semana".

"Me centro en mí mismo, pero no puedo perder el tiempo, la victoria este domingo quizá no sea el objetivo ahora, pero durante el fin de semana veremos dónde estamos todos, y si no gano será porque no pueda, no porque no quiera, pero debo darme prisa y comprender bien cómo debo hacer las cosas para poder luchar por el título a final de año".

Otro de los aspectos que no dejan de mejorar cada año es el de la aerodinámica, algo a lo que Marc encuentra cosas positivas y negativas.

"Cuando yo llegué a MotoGP (2013) no había alas y era mejor para el espectáculo, se podía adelantar y era más fácil seguir a otro piloto, ahora todo tiembla de forma extraña cuando vas detrás de alguien, ahora es más fácil conducir, pero también es más difícil cometer errores, como lo es seguir a alguien o adelantar a otro piloto".

El dispositivo que regula la altura de la moto es otro de los aspectos que no deja de evolucionar y aquí Marc fue claro en su diagnóstico.

"Yo creo que es algo que deberá eliminarse en el futuro, lo dije el año pasado tras mi lesión, lo debemos hacer nosotros los pilotos juntos, los fabricantes van siempre a buscar más velocidad, más fuerza, no aporta nada al espectáculo, para las motos de calle no sirve de nada, es bueno para la aerodinámica, pero todos estos sistemas nos permiten ir más rápido, pero no tienen sentido de cara al futuro", subrayó su desacuerdo.

Dos años con problemas físicos han hecho replantear algunos aspectos al corredor.

"En los últimos dos años he aprendido a enfocar, o abordar, las lesiones de manera diferente y tomarme el tiempo necesario para cada una. Aunque no quiera, volveré a lesionarme, y lo que ha cambiado es el enfoque para recuperarme. Pero cuando esté bien tomaré los mismos riesgos de siempre", aseguró.

2022 será el primer año en el que Valentino Rossi no estará en MotoGP y no será rival de Marc, por lo que le pidieron una valoración al respecto.

"Los últimos años ya no era uno de los rivales principales para el título, el año pasado me centré en los más rápidos, Joan Mir, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, evidentemente hemos perdido un icono en MotoGP, pero el Mundial continúa y creo que será una buena temporada", zanjó el piloto afincado en Madrid.