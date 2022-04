Márquez: "Yo no piloto como en 2019 pero no por la moto, sino por mi físico"

Cargar el reproductor de audio

Tras la remontada de vértigo que llevó a cabo hace dos semanas en Austin, donde escaló de la última plaza a la sexta, el español amaneció en Portugal y dominó la primera jornada de ensayos libres, en un día marcado por la lluvia. Tras él finalizó Pol Espargaró, su vecino en el taller de HRC.

Márquez relativizó esa primera plaza en la tabla de tiempos, sobre todo si tenemos en cuenta que la previsión meteorológica no vaticina agua con vistas al domingo.

Al margen de ese buen resultado, las sensaciones del #93 fueron buenas encima de la RC213V, y, aunque para muchos suene raro, la climatología jugó esta vez de su lado porque le dio un respiro dada su condición física, que aún no es todavía la óptima.

"En condiciones de mojado, la exigencia física es menor. Desde las primeras vueltas ya me sentí más o menos bien. Si atendemos a que el domingo no lloverá, seguramente no hay que tomarse lo de hoy demasiado en serio".

"Pero siempre es mejor terminar delante, que hacerlo el décimo o el 15º. Pero el subidón sería más grande de haber rodado en seco", resumió Márquez, que sigue buscando la fórmula para hacerse suyo un prototipo, completamente distinto a los anteriores que él conocía.

"Después del invierno y la pretemporada, la moto ya la conoces. Pero esta moto se lleva distinta a las Honda anteriores, en otra dirección. Para algunos pilotos puede ser más fácil o natural esta moto, pero yo tengo que llevarla a mi terreno", recalcó el multicampeón del mundo.

"Honda y el equipo están trabajando. En Austin incorporamos algunas cosas, y otras llegarán ya para el ensayo posterior a Jerez. Uno tiene su estilo de pilotaje, sus puntos fuertes o débiles. Lo que sí puedes hacer es adaptarte", reflexionó Márquez, antes de apostillar: "Yo no piloto como en 2019, pero no es por la moto, sino por mi físico".

En uno de los aspectos en los que tanto Márquez como Espargaró, su compañero, coinciden, es en destacar el paso adelante que ha dado la moto de este 2022 en seguridad. Tras este viernes, esa impresión es también válida para cuando la pista está mojada: "Esta moto, en condiciones de agua es igual de rápida pero más segura".