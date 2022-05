Márquez: "No puede haber pilotos que vayan a 350 por hora y ganen lo que algunos les pagan"

Cargar el reproductor de audio

Motorsport.com informó durante el fin de semana del pasado Gran Premio de Francia que, aquel mismo viernes, los corredores que asistieron a la comisión de seguridad mostraron su preocupación acerca de la política de reducción salarial con sus pilotos que han adoptado algunas marcas, como Ducati y KTM.

La horquilla va de los cerca de 100.000 euros que puede cobrar un novato, hasta los 20 millones que, según parece, figuran en el contrato del propio Márquez. El muchacho de Cervera (Lleida) firmó su acuerdo con Honda antes de la irrupción de la Covid y de romperse el brazo en aquel accidente en Jerez, en 2020. Su vínculo con la marca del ala dorada, que expira a finales de 2024, está absolutamente fuera de los varemos que se mueven actualmente.

A pesar de ello, el catalán reconoció este viernes, en Mugello, que esa condición de mejor pagado no le exime de la responsabilidad de velar por los intereses de sus colegas, circunstancia avalada por el hecho de ser él quien, en Le Mans, sacó el tema en la ‘safety’.

“Creo que muchos pilotos están corriendo con unos sueldos demasiado bajos. No me parece justo que haya tanta diferencia. Es verdad que los ‘megacracks’ tienen que ganar más, pero todos nos jugamos la vida de la misma forma", convino el español.

"Lo discutimos en una comisión de seguridad, y fui yo quien puso el tema sobre la mesa. Seguramente me iría mejor estando callado, porque soy quien gana más dinero. Pero no puede haber pilotos que rueden a 350 por hora y ganen lo que algunos están pagando en MotoGP", añadió Márquez, partidario de crear una especie de sindicato que defienda a los pilotos pero sin animarse a decir cómo le gustaría que se articulara, o quién sería su portavoz: "Creo que debe de ser alguien que ya no esté corriendo"

El multicampeón afirmó hace unas semanas haber caído en la cuenta de que, en su situación actual, pensar en pelear por el título es algo poco realista. Seguramente a raíz de esa conclusión, Honda trabaja de forma algo distinta este fin de semana, en Italia, al menos en las dos sesiones libres del viernes.

En ellas, el #93 probó un nuevo chasis con la intención de comenzar a dilucidar hacia qué dirección hay que apuntar con vistas a 2023. Tras los dos entrenamientos finalizó el 12º en la clasificación combinada, un resultado que le deja provisionalmente fuera del grupo que tiene garantizado el pase a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

"Hoy trabajamos de una forma distinta para entender la moto con vistas al futuro. Estuve trabajando con dos motos distintas. La idea es intentar que la moto gire mejor, en menos espacio. Honda está trabajando mucho", remachó Márquez.