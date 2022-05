Márquez: "Honda buscará al mejor piloto para tener el equipo más competitivo"

Cargar el reproductor de audio

Le Mans.- Marc Márquez fue interrogado este jueves en la previa del Gran Premio de Francia, que se celebra este fin de semana en Le Mans, sobre el golpe de volante protagonizado por Suzuki, que abandonará el Mundial a final de año.

"Es una muy mala noticia para el campeonato, no es bueno que se vaya una fábrica, cuantos más constructores haya en la parrilla es mejor para el entretenimiento", apuntó el de Honda.

Sin pausa, el propio Marc observó una consecuencia inmediata de la decisión de Hamamatsu.

"Está claro que esta decisión va a agitar el mercado, ahora hay dos grandes pilotos libres. Suzuki es un gran proyecto que ha trabajado mucho y ha evolucionado muchísimo y eso significa que hay grandes ingenieros y mecánicos ahí dentro y eso va a girar el paddock en general para buscar trabajo", valoró el corredor español, que tiene contrato con HRC hasta final de 2024.

Una de las derivadas de la noticia del cierre de Suzuki a final de año es que el nombre de Joan Mir suena ahora con fuerza para llegar a Honda en lugar de Pol Espargaró y como compañero de Marc.

"Lógicamente Mir es un gran piloto, es campeón del mundo de MotoGP, Rins es un gran piloto, y Pol también lo es, pero sé que Honda buscará siempre tener la mejor estructura en general, yo tengo contrato y el compañero de equipo ni lo decido yo ni quiero intervenir en ello. Honda va a intentar buscar al mejor que ellos crean para tener un equipo competitivo y cumplir el objetivo, que es que si no gana uno, que lo haga el otro. En cualquier equipo el sueño es que estén los dos pilotos delante".

Durante la rueda de prensa de este jueves en Le Mans, una vez más Marc utilizó la expresión "en mi estado actual", sin dejar claro si en referencia al físico, la moto…

"Hablo en general, no solo de un punto concreto, me refiero a la confianza con la moto, el estado físico, los resultados han ido en progresión en las últimas carreras, pero falta, necesitamos dar un empujón más si queremos empezar a luchar por posiciones de podio, no digo para ganar, digo podio, y a ver si intentamos dar ese paso".

Márquez llega a Le Mans tras un test en Jerez el lunes de la semana pasada del que las sensaciones, en principio, fueron positivas.

"Fueron buenas, pero cualquier piloto siempre quiere más, se espera más, incluso los ingenieros de Honda, también quieren más. Se probaron cosas, algunas funcionaron, otras, como pasa en todos los test, no fueron como esperábamos, pero la clave es seguir insistiendo y evolucionando".