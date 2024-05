Márquez: "Si mejoro la cronometrada puedo optar a todo"

El español lleva tres grandes premios consecutivos exhibiendo su mejor versión; esa que le permite hacer cosas que para otros son consideradas prácticamente ciencia ficción. No es normal que, en el contexto actual del Mundial de MotoGP, en el que las diferencias se han visto reducidas a la mínima expresión entre unos y otros, pensar en meterse en el podio cuando uno arranca desde la quinta fila de la parrilla no parece un objetivo razonable. Pues bien, Márquez lleva dos carreras consecutivas lográndolo, tanto el sábado como el domingo.

Lo hizo hace 15 días en Le Mans, donde una mala cronometrada le dejó el 13º. Y lo repitió este fin de semana, en Montmeló, donde salió una posición más atrás (14º) y también encontró la fórmula de subirse al cajón.

Así fue el domingo en Montmeló: MotoGP Bagnaia se corrige a lo grande con un contundente triunfo en Montmeló; Martín y Márquez, en el podio

Si la segunda plaza que obtuvo en la sprint vino en gran parte motivada por las caídas que se precipitaron por delante de él (Raúl Fernández, Brad Binder y Pecco Bagnaia), la película fue muy distinta este domingo, dado que solo Pedro Acosta rodó por la tierra. Una tercera posición que le permite a Márquez minimizar su falta de pegada en las cronometradas; un déficit que está decidido a corregir ya con vistas a la próxima parada del calendario, la semana que viene, en Mugello. De conseguirlo, cuidado, porque el de Cervera (Lleida) se ve capaz de todo.

"Si mejoro la cronometrada puedo optar a todo. Si no lo consigo, no las salvaré todas como este fin de semana", declaró Marc Márquez, doblemente eufórico. Por un lado, por haber conseguido materializar un gran resultado en una coyuntura adversa. Por el otro, por el subidón de adrenalina que sintió al cruzar la meta y verse el tercero, cuando pensaba que había concluido el quinto: "Pensaba que estaba peleando por el quinto puesto, y al cruzar la meta me he llevado un chute de adrenalina".

El piloto del equipo Gresini fue uno de los cuatro únicos que optó por el compuesto blando. Acosta y Jack Miller se fueron al suelo, y su hermano cruzó la meta por detrás de él. "El salir el 14º me forzó a colocar la goma blanda. Si ponía la media y la estresaba demasiado al principio, para adelantar, se habría sobrecalentada. En ese caso, estás muerto", resumió el bicampeón del mundo, quien, a diferencia del sábado, no ganó tantas plazas en la salida. "La salida no fue buena y eso me complicó la carrera. Por eso me lo tomé con paciencia", desgranó el catalán, muy sólido en una pista en la que, a priori, debía subrayar el efecto de sus costuras, también las que arrastra físicamente, como consecuencia de las lesiones que ha acumulado los últimos cuatro años.

"Físicamente me encuentro muy bien. Llevaba un último año que me lesionaba cada tres meses y eso me impedía coger ritmo. Está claro que requiero más mantenimiento que antes. Pero con el mantenimiento justo estoy rindiendo al máximo", remachó Márquez.