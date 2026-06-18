Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

Aunque Marc Márquez arrasó en el Gran Premio de Hungría, el vigente campeón del mundo de MotoGP es cauto sobre poder repetir la hazaña este fin de semana, en la República Checa. El español hizo la pole y ganó las dos carreras en Balaton Park con máxima autoridad, apenas una semana después de volver de su enésima operación en el brazo derecho, pero es consciente de que lo hizo en una pista muy peculiar, complicada y, sobre todo, con mayoría de curvas de izquierdas, sus predilectas.

Anteriormente, en Mugello y recién regresado de la operación, al #93 le costó algo más. Por eso, Márquez espera que la visita al Autódromo de Brno de este fin de semana le otorgue una visión más clara de la realidad, habida cuenta de que son los virajes a la derecha los que predominan en este circuito. Una pista en la que, por cierto, ganó en su vuelta al calendario, el año pasado, como ya hiciera en 2019, 2017 y 2013 en la categoría reina.

En declaraciones a DAZN, Márquez comentó que espera estar mejor desde el punto de vista físico en Chequia, aunque es cauto: "Pasos das. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa y más entrenos acumulas, más pasos vas dando. Espero estar mejor que en Mugello, sobre todo, que fue un poco la referencia. Ahora entramos en otros dos circuitos de derechas [Brno y Assen]; aquí se verá un poco más la realidad".

"No sé por qué Brno se me ha dado tan bien históricamente siendo de derechas, porque sobre el papel no es uno de mis circuitos más fuertes. Pero es verdad que cada año me siento bien aquí. Quizás este no sea el año, pero tengo que ir arreglando mi condición física. El objetivo es ir rehabilitando el brazo, la velocidad está ahí".

"Intentaremos seguir dando pasos, pero sobre todo sin exagerar. Porque, como dije ya en Balaton Park y en Mugello, lo que menos necesito ahora, o lo que peor podría venir, es otra lesión, aunque sea pequeña. Porque estamos en un proceso de crecer a nivel físico", siguió.

Tras ello, Márquez fue uno de los grandes protagonistas de la rueda de prensa previa, y ofreció más detalles sobre cómo afronta el gran premio: "Lo correcto es que estemos más fuertes que en Mugello, que era la principal referencia. El principal objetivo será ir entendiendo, día a día, cómo estamos. En Italia terminamos a 10 segundos del primero, aquí debemos reducir esa diferencia".

Marc Marquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Físicamente, he seguido con nuestro programa de recuperación. He dado algunos pasos, sobre todo a nivel de gimnasio. Espero que en la moto también sea capaz de hacer lo mismo. Lo que he entendido es que mi brazo funciona de manera distinta, no como en 2025 ni como en la primera parte de la temporada. Así que tenemos que reajustarlo todo; es un proceso de fisioterapeutas, doctores... Y a partir de ese momento tenemos que continuar con nuestra evolución".

"Respecto al problema de tener que calentar el cuerpo en la primera parte de las carreras, estoy mejor. El problema es que salía y no sabía en qué momento perdería el control del brazo. Cada vez que me subía a la moto, el estilo de pilotaje cambiaba. Ahora, puedo salir y ser rápido desde la primera vuelta. Tengo que mejorar la resistencia".

Preguntado sobre si necesita respuestas sobre cuál es su realidad, Márquez contestó: "Esto es como esquiar, si sabes no se te olvida. Ir en moto no se te olvida, e ir rápido tampoco. Pero el físico es lo que me tiene que acompañar. Y sé que si estoy bien físicamente, sea ahora o en un futuro, pues la velocidad está. Luego a ver hasta dónde podemos llegar".

Sobre lo que no tiene dudas Márquez es al respecto de si su Ducati tiene o no potencial para luchar por el título en 2026: "La moto siempre ha estado, yo nunca lo he negado. El tema es que siento que, de momento, no le estoy sacando el máximo jugo. La moto, incluso en Balaton, tenía más. Es una moto suficientemente competitiva, entre las mejores, si no la mejor, para luchar por un título".

"Estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Acosta [sobre que su moto está más rezagada que la Aprilia y la Ducati]; si miras la clasificación, las Aprilia y las Ducati suelen estar delante. Pero es verdad que depende mucho del estilo de pilotaje: Marco Bezzecchi y yo pilotamos la misma moto en 2024, y la distancia estaba ahí. Pero ahora la Aprilia es más rápida, y Jorge Martín está ahí también. En base al estilo, puede costar más o no".

Tampoco tiene dudas sobre su mentalidad, como indicó cuando le cuestionaron por unas palabras de Diogo Moreira, que ve al siete veces campeón más fuerte mentalmente que nunca: "Sí, mentalmente estoy más fuerte que nunca, porque de lo contrario habría tirado la toalla, así que tengo que ser fuerte. He compartido muchos días de entrenamiento con él. Así que sí, ahora estoy más fuerte que nunca, porque he tenido que atravesar momentos más difíciles ahora que antes. Todos los momentos difíciles hacen, no que seas mejor, sino más fuerte. Sería mejor con mejores condiciones físicas, pero por el momento tengo que ser fuerte a nivel mental, para continuar luchando".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: MotoGP

Márquez también se refirió al test del lunes, con la MotoGP de 850cc, menos aerodinámica y sin dispositivos de altura, y con los nuevos neumáticos Pirelli del próximo curso, siendo uno de los pocos pilotos titulares que podrá participar: "Sí, el lunes probaré la nueva moto, con los neumáticos nuevos de Pirelli. Sobre todo, intentaré aportar toda la información y experiencia que pueda a Ducati y a Pirelli".

"Espero que será un test difícil de entender, pero a nivel teórico, será una moto más fácil, papeles en mano. Porque tiene menos potencia, un poquito menos de peso... Pero me interesa más desentrañar cómo funcionarán los nuevos neumáticos, serán más interesantes las nuevas gomas que las nuevas motos".

Por último, el catalán habló del accidente de Jorge Martín en Hungría: "Para mí, el principal problema que hubo en Hungría es que la salida del domingo fue la cuarta que hicimos en todo el fin de semana, y un error de un piloto de detrás hace que los pilotos de delante frenen al límite. Lo de Martín fue un pequeño error, frenó en el punto correcto pero perdió la moto de delante, y no te deja tiempo para reaccionar".