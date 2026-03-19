Márquez: "El nivel de Bezzecchi y Acosta es real"

El piloto de Ducati no sabe qué es correr en Brasil, circunstancia que juega a su favor si tenemos en cuenta que nadie ha ganado tanto como él (cuatro veces) en el desembarco del Mundial en circuitos nuevos. Sin embargo, esa cualidad que le permite adaptarse mejor que nadie a cualquier escenario desconocido pierde fuerza con el paso de los años y la acumulación de experiencia, según cuenta el propio Marc Márquez, e iguala las cosas con alguno de los irreverentes jóvenes que han llegado con más fuerza.

Es el caso de Marco Bezzecchi y de Pedro Acosta, principales protagonistas de la primera parada del calendario, hace tres semanas, en Tailandia, donde el español se impuso en la sprint, y el italiano en la prueba larga.

Al igual que en Buriram, Michelin, el suministrador de neumáticos del campeonato, ha desplazado para este evento una especificación de goma trasera más rígida, la misma que se usa en Austria. Un tipo de compuesto con el que las Ducati no terminan de encontrar la forma de sacar todo su potencial.

"Es verdad que volveremos a correr con la carcasa de Tailandia y Austria, que no nos suele funcionar del todo bien. Pero tendremos que entender cómo nos adaptamos. No es solo cuestión de moto, sino también de pilotaje, Bezzecchi y Acosta están en un gran nivel", destacó Márquez, este jueves, antes de dejar claro que la gran actuación del líder del campeonato (Acosta) y su más inmediato perseguidor (Bezzecchi), en Tailandia, no fue casual.

"Es verdad que aquí esperamos estar mucho más cerca. Pero el nivel de Bezzecchi y de Acosta es real, porque ya en las últimas seis carreras del año pasado, estuvieron casi siempre en el podio. Son dos grandes pilotos que se compenetran muy bien con su moto, y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentar ganarles", añadió el #93, que relativiza ese papel de teórico favorito que se le otorga, por el simple hecho de aterrizar en un lugar nuevo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing; Diogo Moreira, Team LCR Honda

"Cuando tenía 20 años, en los circuitos nuevos tenía incluso un punto más que ahora, por esa inconsciencia de la juventud. Los pilotos jóvenes se adaptan mejor a los nuevos circuitos que los más experimentados, por esa inconsciencia", reflexionó Márquez.

El catalán se presenta en el segundo gran premio del curso después de haber tenido que abandonar en el primero, tras producirse la explosión del neumático y la llanta traseras de su Desmosedici, cuando estaba en condiciones de pelear por el podio. La buena noticia en Buriram fue que pudo sobrevivir a pesar de no haberse podido recuperar del todo de la lesión en el hombro derecho que le condiciona desde hace ya más de seis años, y que el año pasado, en Indonesia, se agravó con el accidente provocado por Bezzecchi en la salida.

"La evolución del brazo ha ido bien, bien. Estoy contento. He notado un pasito adelante, la mejora es constante, que es lo importante para no estancarse. He podido hacer dos días de motocross casi seguidos, que era algo que hasta ahora no había podido hacer", remachó Márquez.