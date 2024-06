Márquez: "Bastianini me ha adelantado y no he podido hacer más"

El español mantuvo un pulso por la tercera plaza durante la mayor parte de la carrera larga con Enea Bastianini, al que logró superar con mucho esfuerzo a falta de seis vueltas para la conclusión, y que cuatro después le devolvió la maniobra antes de lanzarse el italiano a por Jorge Martín, a quien superó en la última curva del último giro.

El salto de calidad dado por la Ducati de este año respecto del modelo del año pasado quedó patente en Mugello, donde a Márquez le fue prácticamente imposible coger el rebufo de la Bestia, a pesar de encarar la recta principal prácticamente pegado a él.

Con todo, la cuarta plaza final le dejó una sonrisa al muchacho de Cervera (Lleida), contentísimo de haber podido medirse en corto con las Desmosedici de 2024, demostrando, una vez más, que es un animal competitivo nada común.

"He estado toda la carrera detrás de Bastianini, pero no había manera de adelantarle. Es el piloto más fuerte de Ducati en las últimas vueltas. Me ha adelantado y no he podido hacer más; no hay nada más que decir", resumió Marc Márquez, que con este resultado permanece en la tercera plaza del Mundial, a 35 puntos de Jorge Martín, que finalizó justo por delante de él y que permanece como líder.

A lo largo de casi toda la prueba, la goma trasera de su moto soltó humo al activar el dispositivo de altura cuando encaró la recta de meta. "Sobre el humo trasero, ha habido un sobrecalentamiento del neumático. Sí que es verdad que, al salir el cuarto y tener tres motos delante, se ha sobrecalentado la goma", subrayó el muchacho catalán, que lleva tiempo aprovechando cualquier oportunidad que se le presenta para subrayar que es capaz de poner en serios aprietos a las vacas sagradas de la fábrica de Borgo Panigale, a pesar de no disponer del material más evolucionado: "Es un placer haber luchado con los tres titanes de Ducati".

En este sentido, Márquez es consciente de estarse jugando con Martín esa posición en el taller oficial de las motos rojas, que aún no tiene dueño oficialmente. "Sigo tranquilo; hemos hecho un gran fin de semana. Ayer finalicé el segundo; hoy he luchado con los pilotos que conducen las motos de 2024", remachó el catalán.