Márquez: "Hemos peleado con los dos gallos de Ducati"

El español terminó el segundo el sábado y también en la prueba larga, concretando su primer doblete de podios en lo que llevamos de temporada. Sin embargo, el camino hacia ese idéntico resultado fue muy distinto. En la sprint, una fulgurante arrancada le llevó a cruzar la meta el cuarto después de salir el 13º, en una maniobra que fue clave para poder subirse al podio.

El domingo fue de menos a más, pero las 27 vueltas que tuvo por delante le dieron más margen para tomarse las cosas con algo más de calma. Una vez colocado el tercero, superada ya media prueba, Marc Márquez se tomó un respiro para recuperar algo de fuerzas, y reservarse para el final. En un último ataque marca de la casa, el piloto de Gresini Racing se le metió por el interior a Pecco Bagnaia en el último giro, en una maniobra que dejó sin capacidad de réplica al turinés, finalmente tercero.

"Se me hizo corta la carrera. No me imaginaba terminar el segundo. Hice una buena salida, aunque no como la de ayer. Recuperé varias posiciones y entonces me pedí calma. Cuando me vi el tercero pensé que hasta allí habíamos llegado", declaró un Márquez pletórico. "Entonces me di cuenta de que tenía ritmo. Pero llegué fundido y tenía que arriesgar mucho. Por eso me esperé a la última vuelta. Esperaba el ataque de Pecco, y al ver que no atacaba pensé: pues ataco yo", añadió el #93.

Con este resultado, el corredor de Cervera (Lleida) se sitúa el tercero en la tabla general, a 40 de distancia de Jorge Martín, aún más líder tras su triunfo en Le Mans. Son muchos quienes le consideran un claro aspirante al título, sobre todo porque todavía faltan 15 citas del calendario. Él, por el momento, prefiere mantenerse prudente sin reconocer que la corona, que sería la séptima en la categoría de las motos pesadas, está en sus pensamientos.

"Lo importante es que hemos podido pelear con los dos gallos de Ducati. Pero para luchar por un Mundial hay que hacer lo que hacen Martín y Pecco. De ese grupo de arriba soy el que más altibajos tengo", zanjó el leridano.