Márquez: "Tenía ritmo para ganar o, al menos, luchar por la victoria"

Nada más darse la salida de la carrera se pudo ver como una moto quedaba parada en medio de la parrilla y, rápidamente, se identificó que era la de Marc Márquez, que salía noveno, desde la tercera fila, y se vio adelantado por hasta diez corredores antes de que su Honda RC213V reaccionara a la falta de potencia.

A partir de ahí, Márquez inició una remontada de locura que le llevó hasta la sexta posición, llegando a batir el récord de vuelta rápida de la pista que, finalmente, fue rebajado por el ganador de la carrera, Enea Bastianini.

Aunque el español llegaba a Austin tras perderse las dos últimas carreras y superar un nuevo episodio de visión doble, nadie duda de que sin el problema de la salida, hubiera luchado por la victoria.

"Nunca me gusta decir que si no hubiera tenido el problema de la salida hubiera podido ganar, pero tenía ritmo para ganar, para ganar o para pelear por la victoria. Estar en el podio, seguro", admitió el de Honda.

"Se junta todo, cuando no es una cosa es la otra, hemos tenido un problema mecánico en la moto, Honda está investigando qué ha pasado", dijo.

"Estaba en la parrilla y ya he visto un mensaje raro en la pantalla, la moto no iba bien hasta que he pasado la primera curva, luego se ha desactivado el holeshot de delante y ya todo ha funcionado normal", relató.

"Ahí hemos comenzado nuestra carrera, hemos empezado a pasar pilotos, remontando, ha sido una buena carrera, cuando sales tan atrás no hay gestión, lo das todo y eso he hecho".

Sin embargo, en la parte final de la carrera, programada a 20 largas vueltas, el catalán pagó el esfuerzo.

"A falta de cinco o seis vuelta el cuerpo ha dicho basta y ahí me he dedicado a terminar y coger los puntos del sexto puesto, lo importante es que salgo mejor de cómo llegué", desveló.

Hace una semana nadie sabía si Márquez iba a poder estar en Austin, pero el corredor quiso ir a su circuito talismán para probarse.

"He hecho un fin de semana sólido, arriesgando lo justo, lo necesario cuando tocaba, haciendo pocas vueltas rápidas, quería hacer un fin de semana sólido y lo he conseguido, lastima del problema mecánico en la salida. Pero lo importante es que hemos reaccionado bien, estaba el último y he llegado hasta Fabio Quartararo y he luchado con él".

"He conseguido confianza que es lo que buscaba en este circuito que tanto me gusta”.

Por último, el catalán envió un mensaje a los ingenieros de HRC.

"Hemos encontrado el punto débil de la moto y Honda debe empezar a trabajar desde mañana mismo para mejorarlo de cara a las próximas carreras", zanjó.