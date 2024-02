Marini: "Si pilotara la Honda como con la Ducati, iría más lento"

El italiano dejó la zona de confort que representaba correr en el equipo de su hermano Valentino Rossi y hacerlo al manillar de una Ducati, para convertirse en piloto oficial de Honda en uno de los momentos más bajos a nivel de prestaciones de la marca japonesa. Ahora, Luca Marini debe de cambiar su estilo de pilotaje y adaptarse a su nueva situación, y asegura que si intentara pilotar la Honda como lo hacía con la Ducati "iría más lento todavía", para entender el grado de dificultad de su nuevo cometido.

"Este primer día de test fue mucho mejor que el primer día en Sepang. De momento, todo lo que hemos probado funciona, pero necesitamos más. Necesitamos velocidad. Si hiciera lo mismo en esta pista que con la Ducati, aun iría más lento. He mejorado mucho en comparación con Malasia. La moto se conduce de forma muy distinta", resumió Marini.

Diez días después de los tests de Malasia, el corredor ha notado mejoras tanto en la RC213V como en él mismo en términos de adaptación. Pasar de una moto ganadora a otra que atraviesa una crisis no es fácil, pero encontrar el rumbo es el objetivo de estos test.

"Es una forma de pilotar la moto completamente diferente a la Ducati. El ADN de esta moto es diferente, tengo que cambiar el estilo de pilotaje y cómo quiero hacer el tiempo. He mejorado mucho en comparación con Malasia", insistía.

Marini necesita dar un paso más en su adaptación al estilo de pilotaje de su nueva moto y preparar la carrera con la que arrancará el campeonato en este mismo circuito el fin de semana del 10 de marzo.

"Creo que nos centraremos mucho en este trabajo el martes, porque el primer día hicimos la mayor parte del trabajo y así tener más tiempo mañana para preparar el fin de semana. Así que tengo que adaptarme mejor a la moto, tengo que pilotar, entrar en las curvas utilizando los puntos fuertes de la moto. Mirando los datos, se ve que Joan Mir tiene más experiencia y sabe muy bien cuándo apretar".

Pese a que en Honda han trabajado duro para sacar adelante la RC213V y cerrar la brecha con los fabricante europeos, Marini es consciente de que, por el momento, no es bastante.

Luca Marini, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Todo el buen trabajo que hemos hecho sigue sin ser suficiente, porque los demás constructores han mejorado mucho y nosotros seguimos lejos de los primeros puestos. Sin embargo, tenemos ideas, hoy intentaremos mejorar. Algo más llegará para la carrera de Qatar, quizá mejor agarre, mejor aceleración a la salida de las curvas. De momento, todo lo que hemos probado es positivo, pero aún no es suficiente", se muestra realista el italiano.

Pese a esas carencias que hace evidente, Marini se muestra satisfecho con el trabajo y Honda parece que están contentos, sobre todo con su actitud.

"Creo que es una buena reacción por parte de Honda, es una buena forma de trabajar. Me escuchan mucho y eso me hace feliz y me satisface. Me da más motivación para trabajar con y para ellos. De momento todo va muy bien, sólo necesitamos encontrar más velocidad y más ritmo", zanja el de Tavullia.