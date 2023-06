Lecuona: "Si un piloto tiene miedo, es hora de retirarse"

Iker Lecuona vuelve este fin de semana al Honda. El piloto valenciano ya sustituyó a Marc Márquez por su lesión de Portimao en el pasado Gran Premio de España, y en este caso lo hará en Assen, para la octava ronda del año de MotoGP, y para estar en el otro lado del box, sustituyendo a un Joan Mir que aún sigue resintiéndose de su lesión en Mugello, donde sufrió daños en su mano derecha tras una caída en la P2.

De esta forma, el español llega listo y con ganas al GP de los Países Bajos, a pesar de tener que enfrentarse a la moto de la marca del ala dorada, que vive inmersa en una crisis que se agudizó en la pasada cita de Sachsenring con las cinco caídas de Márquez, que no corrió el domingo a pesar de tener el 'apto' médico tras lesionarse en el WUP.

En un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Lecuona comentó cómo le comunicaron que podría sustituir al campeón del mundo de 2020 y por qué no le tiene miedo al reto de subirse de nuevo a la Honda.

"El lunes por la noche me dijeron: '¿Quieres ir a Assen? Pero sólo si te apetece'. Y digo: 'Pero qué pregunta es esa'. Al final para mí es una oportunidad, un placer y un honor estar aquí. A lo mejor a la moto le cuesta más o menos, pero para mí es la mejor fábrica del mundo", comentó el joven piloto de 23 años.

"Que me den una segunda oportunidad, en el equipo oficial... Es cierto que ahora estoy en el otro lado del box, y voy a trabajar con todo el equipo prácticamente, pero estoy encantado, como un niño con zapatos nuevos, como se suele decir", siguió.

Preguntado sobre si tener que subirse a la Honda en la Catedral es un engorro, Lecuona dejó clara su postura, relatando su vivencia con la CBR en el Mundial de Superbikes: "Para mí es una moto crítica, este año lo estoy pasando mal igualmente, y estoy cayendo sin saber por qué, porque es crítica de delante. Tenemos el mismo problema o similar. Habrá que apretar cuando haya que apretar y tendré que conformarme cuando tenga que conformarme, pero estoy feliz al 100 por 100".

Iker Lecuona, en el Mundial de Superbikes

Además, el de Valencia fue más claro al ser cuestionado directamente sobre si siente temor de cara a montarse en la moto: "Si te da miedo, es hora de retirarte. O de hacer otra cosa. Si un piloto tiene miedo no es tu sitio. Yo me he caído, y me he roto, y en 2017 lo quería dejar. Este no es un deporte para tener miedo, es un deporte para tenerlos bien puestos. Si caigo pues me levanto, mejor o peor, y a por la segunda moto y a intentar hacerlo bien. No le tengo miedo, le tengo respeto por lo que he visto. Pero una cosa es tener miedo, y otra respeto".

Por último, Lecuona descartó que vaya a probar piezas nuevas en Assen, a priori: "No he hablado con el equipo aún. Vamos a empezar con la base que yo tenía en Jerez, y con ella vamos haciendo. Tampoco es interesante que me den cosas para probar porque me he subido una vez a la moto. A partir de ahora, si hay otra oportunidad o un test, si me dan algo nuevo, pues no diría que no, pero ahora es 'estúpido' que me den algo nuevo, porque no voy a notar la diferencia. Marc, Joan o Bradl la van a notar", finalizó.