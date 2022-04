Fernández: "De cero a diez, las opciones de correr en Jerez son dos o tres"

Cargar el reproductor de audio

Los servicios médicos del Mundial de MotoGP han declarado 'unfit' a Raúl Fernández de cara al fin de semana del Gran Premio de España a consecuencia de una lesión en la mano derecha que provoca mucho dolor y ha dejado sin fuerza al corredor de Tech3-KTM, que sin embargo intentará probarse este viernes en el FP1.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Raúl qué opciones, de 0 a 10, había de tomar parte en el gran premio, el madrileño no fue muy optimista.

"Bastante bajo, de 0 a 10 un dos o un tres. La verdad que mal, muy mal, tenía muchas ganas de correr en Jerez, es un poco la carrera del año. No me gusta el fútbol, pero es como ser del Madrid y jugar en el Bernabéu, la afición que hay se vive igual aquí en Jerez, sobre todo pasando por las curvas Nieto-Peluqui, me acuerdo la primera vez que pasé por ahí y quería correr fuera como fuera".

De momento la decisión de los médicos está tomada, pero Raúl quiere intentarlo.

"Siendo honesto hoy he ido al médico, me han hecho hacer algunas pruebas y no tenía fuerza para hacerlas, me han dicho que descartara la opción de correr. Pero les he pedido que, por favor, me dejen probar en el FP1 antes de descartarlo definitivamente. Me han dicho que me harán otra evolución antes de salir a pista y que no pinta bien la cosa".

Efectivamente, como repitió hasta la exageración Herbé Poncharal, el jefe del equipo, en Portimao, Raúl no tiene ninguna fractura, pero la lesión es evidente y dolorosa.

"No tengo nada roto pero tengo la mano muy tocada a nivel de ligamentos y de derrames de líquidos, y estas cosas no son tan dañinas como que se rompa un hueso, pero sí son muy molestas y lentas de recuperar. Ahora mismo soy 'unfit' y espero poder cambiarlo mañana. El problema es que, con el esfuerzo, la lesión puede ir a peor".

Además de perderse la carrera, que sería lo peor, para un joven debutante, perderse el test del lunes es también un gran contratiempo.

"Ya que estoy aquí en Jerez, si no me dejan correr el fin de semana, seguiré el tratamiento de recuperación, pero lo que tengo claro es que si el lunes me subo a la moto he de estar al cien por cien, de nada sirve perderme la carrera y llegar al test mal y volver a hacerme daño", zanjó.