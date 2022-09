Pecco Bagnaia, impresionado con la F1: "Hay más exclusividad"

Cargar el reproductor de audio

Pecco Bagnaia aterriza en Alcañiz en estado de gracia. El italiano se ha alzado con la victoria en los últimos cuatro grandes premios disputados, gracias a lo cual se ha vuelto a meter de lleno en la lucha por el título (por segundo año consecutivo).

El piloto de Ducati se marchó al parón veraniego lejos de Fabio Quartararo y Aleix Espargaró, pero ahora ya marcha como el segundo mejor clasificado de la general, a apenas treinta puntos del vigente campeón del mundo.

"Estoy en un momento fantástico. Me siento genial con la moto y con el trabajo que estamos haciendo en el box", declaró Bagnaia en rueda de prensa. "Al margen de Assen y Silverstone, nos cuesta empezar bien el fin de semana, pero terminamos siendo capaces de ser rápidos para la carrera. Estamos trabajando muy bien".

Como ya ha hecho en otras ocasiones, el #63 señaló a la constancia como su gran aliado en el cambio de tendencia que presenta desde las vacaciones de julio. "Creo que hemos hecho una gran labor con mi preparador y mi equipo en el parón veraniego, y hemos dado con la tecla que nos está permitiendo ser constantes".

Por si fuese poco, la cita de este fin de semana tendrá lugar en Motorland, un circuito al que Fabio no termina de adaptarse, pero en el que Pecco ganó, en 2021, su primera carrera en MotoGP. Sin embargo, Bagnaia rehúye de ser catalogado como favorito.

"En Austria decían que tenía que ganar porque llevaba una Ducati, en Misano porque era mi gran premio de casa... Eso tampoco significa tanto para mí. Yo trataré de seguir trabajando bien e intentando estar delante. Este año hay muchos pilotos que pueden optar a la victoria, así que la clave será ser constantes", destacó una vez más.

Lo que es innegable es que Alcañiz guarda, desde el año pasado, un lugar especial en el corazón de Pecco. "Fue un momento difícil, porque tenía el ritmo para ganar carreras, pero al final, de una u otra forma, siempre acababa pasando algo que me impedía conseguir la victoria. La carrera del año pasado con Marc me ayudó a entender que era capaz de ganar. Yo pensaba que esa victoria no cambiaba nada, pero si echo la vista atrás y miro los resultados veo que fue algo que me dio motivación. Me ayudó a ser más competitivo".

El de Turín aprovechó la cercanía de Monza para visitar el pasado fin de semana el paddock de la Fórmula 1. Pecco se mostró impresionado con la "exclusividad" del Gran Circo. "Veía a Lewis Hamilton caminando por el paddock sin problema, y eso aquí es imposible".

"Si lo haces [en MotoGP] te rodea un montón de gente para que te hagas una foto; y es algo fantástico, porque estamos más cerca de los fans, pero allí hay más exclusividad... es otra historia distinta", aclaró.

"Lo que me gustó mucho es ver el trabajo que hacen en el box, que es completamente diferente al que hacemos nosotros. También me impresionó como conversan con el equipo por la radio, y es muy interesante".

