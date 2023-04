Mir: "No creo que el chasis de Kalex me vaya a dar lo que nos falta"

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir vuelve a la acción este fin de semana en Austin. El piloto mallorquín recibió antes de la rueda de prensa del jueves el 'apto' por parte del equipo médico de MotoGP que le permitirá disputar la tercera cita de la temporada 2023 después de su aparatosa caída en Termas de Río Hondo, que no se mostró en televisión, pero que sin embargo le llevó al hospital con un traumatismo craneoencefálico y no le permitió disputar la carrera larga del domingo.

Hoy, en su reaparición pública, el mallorquín ha explicado cómo fue aquel accidente, cómo se encuentra y cómo es la situación de Honda de cara a un gran premio en el que no estará Marc Márquez, aún recuperándose de su fractura en el dedo por el accidente de Portimao. Una baja que, además, es notablemente sensible para la marca del ala dorada aquí porque el de Cervera ha ganado en el COTA hasta en 7 ocasiones.

Comenzando por su estado físico, Mir confirmó a distintos medios entre los que se encontraba Motorsport.com que está en buenas condiciones: "Para pilotar estoy bien, pero necesitaré un par de vueltas para calentar. Físicamente estoy bien. No tengo nada roto, simplemente tendré moratones durante un par de semanas más", dijo.

"El accidente fue similar al de Dovi, Lorenzo y Pedrosa en Jerez, en el que Pedrosa salió volando. Yo, esta vez, hice de Pedrosa. Di Giannantonio se fue largo y al volver, nos tocamos", comentó para explicar el incidente de Termas.

Sobre la situación de Honda, el de Palma de Mallorca dio importancia a la presencia de Stefan Bradl como sustituto de Márquez: "Será muy importante tenerle en el taller. Para comparar, y para tener más información", dijo. Sin embargo, no quiso mojarse sobre el chasis encargado a Kalex que Honda tenía previsto llevar a Jerez.

"Yo no sé nada de ese chasis. Lo único que sé es por la prensa. No creo que ese chasis me vaya a dar todo lo que nos falta. Creo mucho en trabajar en los detalles. En todo este periodo no hemos cambiado mucho. El trabajo al detalle, como lo vienen haciendo Aprilia y Ducati, es lo que te lleva a mejorar", continuó.

Por último, Mir quiso poner en valor el trabajo de Honda y el de Ken Kawauchi, nuevo director técnico desde esta temporada y con quien el español coincidió en Suzuki: "Creo que ni en Portimão ni en Argenina mostramos nuestro potencial real. Hay que coger lo bueno que se hacía en Suzuki y combinarlo con lo bueno que hace Honda. Eso es lo que creo que está haciendo Ken", finalizó.