Martín: "Ducati me ha asegurado una moto como la de Bagnaia para 2023"

Jorge Martín confirmó la información adelantada por Mortorsport.com este mismo jueves por la mañana, referente a que pasará por el quirófano este mismo lunes en Módena, perdiéndose el test oficial que se llevará a cabo al día siguiente de concluir el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

"Tengo un problema en un nervio de la mano derecha que tengo que solucionar y el lunes a primera hora de la mañana me operan en Módena, es la solución que a largo plazo me va a ayudar más, me salto el test para intentar llegar lo mejor posible a Alemania", el fin de semana del 19 de julio.

Una muestra clara del interés de Ducati en la recuperación de Martín es que se han encargado de buscar los mejores especialistas y coordinar la intervención.

"Ducati tiene un gran interés y plena confianza en mi y en mi trabajo, llevamos más de dos semanas, incluso viajando a Italia, mirando médicos y buscando soluciones, y van a cubrir todos los gastos, que es un detalle importante que demuestra su implicación en todo este tema".Sobre perderse el test, Martín restó importancia: "No tenemos nada que probar, nada que me pueda ayudar a nivel de conducción, lo que haya que probar lo pueden hacer otros pilotos", zanjó ese tema.

Le preguntaron a Martín, una vez más, por el futuro: "No es el momento, el objetivo es estar en el equipo oficial, pero no creo que ahora tenga que hablar de eso, tengo que centrarme en volver a ser competitivo como el año pasado, es la única forma de demostrar que merezco el sitio, encontrar la confianza que me ayuda a conseguir el objetivo. Es tiempo de remontar la situación y estaremos donde queremos".

"A nivel de resultados la elección, ahora mismo, cualquiera la tendría clara, pero si miras dentro del box, que es lo que ve la fábrica, saben lo que lleva uno y el otro, y el trabajo de cada uno", añadió.

Según ha podido saber Motorsport.com, Ducati le ha garantizado a Martín que, esté donde esté, el próximo año tendrá material idéntico al de Pecco Bagnaia y que esperará hasta final de agosto para tomar la decisión de quien completa el equipo oficial.

"Efectivamente, Ducati me ha dicho que esperará hasta final de agosto, por lo que tengo algunas carreras de margen para recuperarme, también me han asegurado que tendré una moto idéntica a la de Pecco y el otro piloto", en referencia a Enea Bastianini.