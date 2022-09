Gardner: "No entiendo cómo lo hace Binder"

Cargar el reproductor de audio

Remy Gardner vive sus últimos grandes premios como piloto de MotoGP. Al menos, por el momento. El piloto australiano, campeón del mundo de Moto2 en 2021 e hijo del legendario Wayne Gardner, no terminó de adaptarse a la KTM de la categoría reina, y protagonizó uno de los grandes culebrones de esta silly season.

Así vivió Gardner su salida de KTM: Gardner: "KTM me ha roto el corazón"

En lo que va de temporada, Gardner solo ha sumado nueve puntos, uno más que su compañero de equipo, Raúl Fernández. Frente al escaso rendimiento de la dupla debutante, que debemos recordar que completan su primera campaña en la categoría reina, destaca frente al de Brad Binder, actual punta de lanza del proyecto austriaco.

Sin ir más lejos, el sudafricano terminó la carrera de Aragón en cuarto lugar, después de una intensa batalla con Aleix Espargaró por la última plaza del podio. Cuando le preguntaron a Remy, previo al Gran Premio de Japón, si podía extraer aprendizajes de Binder, él tuvo que reconocer que no sabe cómo lo hace.

"No entiendo cómo lo hace Brad. Tiene un estilo muy diferente al resto de pilotos [de KTM]. Entra en las curvas deslizando y con el freno cogido. Obviamente, lleva un set up diferente. No sé si el resto pueden, pero yo no soy capaz de hacer que eso funcione. Pero ya llegarán circuitos que nos beneficien".

Pero Motegi no será uno de esas pistas favorables. "Donde más vamos a sufrir es en las rectas, con todas las curvas de stop&go. Ya lo sufrimos en Aragón". El australiano se encomienda a la lluvia, la cual asegura que le "ayudaría". Respecto al hecho de que gran parte de la parrilla no haya competido en el trazado nipón con una MotoGP, Remy no cree que cambie mucho: "Será como en Indonesia".

Gardner aprovechó una pregunta sobre cómo mantiene la motivación para dejar un recado a los responsables de su salida de KTM: "Creo que siempre tienes que dar lo mejor de ti, tanto para ti como para el equipo. Porque soy un profesional. En mi mente al menos". "He comprado nuevos pantalones", dijo entre risas.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!