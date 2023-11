Bezzecchi: "No quiero ver el Rancho de Valentino Rossi durante meses"

Marco Bezzecchi está listo para afrontar el último triplete de la temporada 2023 de MotoGP, a pesar de su lesión en la clavícula derecha. El tercer clasificado del Mundial sufrió la fractura mientras entrenaba en el Rancho de Valentino Rossi para prepararse de cara a la gira asiática.

El italiano pudo obrar el milagro y volver en el Gran Premio de Indonesia, y lo cierto es que ha cosechado resultados desde entonces: fue tercero en la sprint y quinto en la prueba larga de Mandalika, sexto en la carrera de Phillip Island, y sexto el sábado y cuarto el domingo en Tailandia. Sin embargo, se ha quedado atrás de la pelea por el título con Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y este fin de semana en Malasia puede quedarse definitivamente sin opciones matemáticas.

A pesar de todo, Bezzecchi ha utilizado la semana de parón para mejorar un poco su condición física, la cual en estos momentos incluso le sorprende por buena, tal y como confirmó este jueves en sus primeras declaraciones en Sepang, en la rueda de prensa oficial de pilotos.

"La verdad es que fue un triplete muy intenso para mí. Desafortunadamente, mi condición física tampoco era la mejor. Era importante regresar a casa. Tampoco es que haya descansado, pero he intentado rehabilitar el hombro lo máximo posible y continuar entrenando para llegar a este último tramo de la temporada lo más preparado posible. Y no me puedo quejar, sin duda me siento un poco mejor, me seguirá dando molestias, pero en términos generales mi condición física me ha sorprendido", explicó el transalpino.

Cuando fue preguntado sobre si en esta semana de descanso ha podido volver a entrenar en el Rancho de Valentino Rossi o si ha estado descansando y haciendo fisioterapia, el #72 bromeó en su respuesta: "No quiero ver el Rancho durante muchos meses", comentó entre risas, a lo que Pecco Bagnaia, uno de sus rivales de carreras allí, le contestó: "Es sólo una excusa". "Sí, para ti", respondió Marco, siguiendo la broma.

Después, Bezzecchi contestó más en serio: "No fui con la moto al Rancho, pensaba que era mejor descansar el cuerpo de las motos, también porque MotoGP es algo muy extenuante y muy estresante, y tengo que llegar en la mejor forma posible. Aún no me siento al 100 por 100, porque en cuanto ejerzo presión sobre el hombro me empiezan a doler mucho las cervicales, toda la parte trasera de las escápulas, y de la espalda, pero he recuperado un poquito y trataré de estar fuerte".

Marco comentó además que espera volver a demostrar velocidad este fin de semana en Malasia: "En Tailandia fui bastante rápido. Desafortunadamente, cometí algunos pequeños errores en la carrera y perdí tiempo. Pero fui constante y mostré regularidad. Creo que aquí puedo tratar de hacer lo mismo, ser regular y rápido. Por supuesto, una clave será la meteorología, porque parece que habrá un poco de locura, pero trataré de dar el máximo".

Sobre la batalla por el título con Bagnaia y Martín, Bezzecchi finalizó reconociendo que está siendo difícil: "Sigue siendo posible, pero por supuesto es muy duro, porque ellos son muy rápidos y yo aún no estoy al 100 por 100. Voy a intentarlo, ellos son muy fuertes pero yo soy muy rápido", remachó.