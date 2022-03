Espargaró: "Tengo la sensación que Honda y Ducati no han enseñado sus cartas"

Cargar el reproductor de audio

Con 32 años Aleix Espargaró se ha convertido en uno de los pilotos más experimentados y valorados de MotoGP, sobre todo en su papel de líder del proyecto Aprilia, que poco a poco va convirtiéndose en un fabricante capaz de competir con las grandes marcas del campeonato.

El podio conseguido el pasado año y la mejora evidenciada en los test de pretemporada llevan a pensar que este año Aprilia puede dar el paso definitivo para dejar de ser una comparsa en la parrilla de la clase reina.

"Espero seguir creciendo y acercándonos a los mejores, la sensación que tenemos es que este año contamos con la moto más competitiva desde que estoy en Aprilia, pero en la competición el juicio viene cuando te comparas con los demás y eso lo veremos aquí en Qatar", explicó este jueves en Qatar el corredor español, que afronta su sexta temporada en la casa de Noale.

Aleix contará, además, este año desde el principio con un compañero de nivel, como es Maverick Viñales, lo que ayudará al proyecto a crecer más rápidamente.

"Hemos dado un paso adelante claro, también Maverick en vuelta rápida y en ritmo, y cuando los dos estamos cerca de los más rápidos es que la mejora de la moto es clara", valora.

Pese al buen papel de las Aprilia en los test, Aleix quiere valorar la pretemporada en su justa medida.

"He tenido la sensación de que ni Honda ni Ducati han enseñado del todo sus cartas, han sido solo dos circuitos de test y creo que Honda ha mejorado muchísimo, tienen cuatro pilotos muy fuertes en pista, también hay muchas Ducati, Suzuki sigue siendo muy buena moto y la pretemporada es solo eso, una pretemporada, va a estar todo muy igualado, seguro", cree el catalán.

Con 32 años y once en la clase reina, Aleix se ha convertido en uno de los pilotos más expertos de la categoría.

"Soy casi el más veterano, cuando volvió Dovi me alegré de no ser el más viejo de la parrilla, pero no me pesa, saco pecho, es un orgullo, con el nivel que hay en esta parrilla es para estar muy satisfechos de poder estar a un buen nivel arrancando mi 18ª temporada, es verdad que los años pesan, pero yo me encuentro mejor que nunca físicamente", zanjó el de Granollers.