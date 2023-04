Espargaró: “Sin Marc y Enea hay que aspirar al podio”

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró tiene claramente la mirada puesta en hacerlo bien en el Gran Premio de las Américas de MotoGP de este fin de semana. El piloto de Aprilia no tuvo unas sensaciones nada agradables en Termas de Río Hondo, definiendo la carrera principal del domingo como una "pesadilla" y como una de las más complicadas en su carrera deportiva, sufriendo con la moto y, además, acabando detrás de Maverick Viñales y de Raúl Fernández, compañeros de marca.

Así, el piloto de Granollers tiene ganas de hacerlo muy bien en Austin, a pesar de que históricamente el trazado estadounidense le ha costado bastante. Su mejor resultado en los últimos seis años es la décima posición que consiguió en 2018, mientras que su mejor resultado histórico es una quinta plaza en 2016.

Hablando con diversos medios entre los que se encontraba Motorsport.com, el español comentó sus expectativas para Austin, aunque es consciente del reto: "Este es uno de los grandes premios más importantes del año, porque siempre he ido lento. Este me hace especial ilusión ir deprisa. Hay muchos cambios de dirección y a mi no me van demasiado bien. Este circuito es mi criptonita. Y la Aprilia no es la mejor moto aquí", dijo.

Posteriormente, el #41 pasó a explicar por qué la Aprilia no recibe las mejores expectativas para esta tercera cita del año, en la que, sin embargo, se pone como objetivo el podio. Para Espargaró, la ausencia por lesión de Marc Márquez y Enea Bastianini, con 7 y 1 victorias respectivamente en el COTA, es un argumento suficiente como para estar delante.

"Este año va a ser más duro físicamente porque corremos el sábado. La Aprilia no es la mejor sobre los baches, porque es muy rígida. Si no están Marc y Enea hay que pensar en el podio, porque la cosa está más abierta. Ya habrá tiempo de bajar el suflé. Pero si no, se escapa el tren", comentó.

Finalmente, Espargaró hizo balance de daños y reconoció que esperaba haber conseguido resultados mejores en este inicio de 2023: "No tener un punto es un desastre, pero en las dos carreras en seco fui de los más rápidos. En términos de velocidad estoy contento; en resultado, no. En Argentina la goma trasera estaba congelada. Vuelta a vuelta, la goma trasera iba perdiendo temperatura. Pensaba que había destrozado el neumático, y resulta que estaba nuevo. Sabemos qué pasó, pero no cómo resolverlo. Hay que cargar más el tren trasero", finalizó.