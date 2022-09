Aleix Espargaró: "Tenemos que volver a ser competitivos"

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró no está teniendo la segunda mitad de temporada que le gustaría. El de Granollers perdió en Misano la segunda posición de la general, en favor de Pecco Bagnaia y su meteórico ascenso post-veraniego.

El de Aprilia, con la positividad que lo caracteriza, se muestra confiado de cara a este último tercio de campaña, aunque reconoció en la rueda de prensa del jueves que necesita volver al podio si no quiere descolgarse de la lucha por el título.

"Haber terminado las dos últimas carreras en sexta posición no ha sido lo mejor para el campeonato. Pero eran circuitos difíciles, y estoy satisfecho con el esfuerzo que hicimos", señaló Aleix. "Ahora llegamos a una serie de circuitos que me encantan, y Aragón es uno de los trazados en el que mejor voy".

Y es que el mayor de los Espargaró ya sabe lo que es subirse al podio de Motorland. Lo hizo en 2014, cuando terminó segundo con una Forward Yamaha bajo reglamento Open, y a punto estuvo de repetir en 2021, cuando finalizó en cuarto lugar.

"Hay muchas curvas de alta inclinación", explica Aleix. "Me cuesta bastante frenar a final de recta, pero cuando las curvas permiten que me abra para después inclinarme, la moto tiene mucha estabilidad. Esa es la razón por la que Aragón se nos ha dado tan bien hasta ahora, y la RS-GP de 2022 es la mejor Aprilia hasta la fecha, así que tengo muchas ganas de salir a pista".

Pero sería injusto mencionar que lleva seis grandes premios sin descorchar champán y no recordar que en Silverstone corrió con el tobillo roto. Para complicar aún más las cosas, Aleix llega a Aragón con una pequeña fractura en el dedo meñique de su mano izquierda. Sin embargo, el catalán declaró que se encuentra "bien". "No tiene el mejor aspecto [el dedo], pero no tengo demasiado dolor. No será ningún problema", pronosticó.

Ahora tiene por delante una serie de trazados de los que, según él, puede sacar petróleo. "El campeonato está llegando al final, y tener cinco carreras en seis semanas es de locos. Va a ser muy exigente, pero también divertido, y se pueden ganar o perder muchos puntos".

"Tenemos que volver a ser competitivos, como en la primera mitad de temporada. Aragón es un circuito que me encanta y espero volver a subir al podio", finalizó.

