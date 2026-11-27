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MotoGP GP de Valencia

Martín: "Siempre intenté pararle los pies a Marc, pero no fui capaz"

Jorge Martín, con quien Marc Márquez se ha jugado este título de MotoGP, se siente honrado por haber podido plantarle batalla al catalán, y desvela que no sabe cómo será salir a la pista sin él.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 nov 2026, 16:54

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Jorge Martín, Aprilia Racing

Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Jorge Martín dejará Aprilia este domingo para subirse a la Yamaha en el test del martes, pero ni él, ni ninguno de los otros corredores que cambian de aire, recibirán el trato que merecerían. La repentina noticia de la retirada de Marc Márquez empequeñeció todas las demás, circunstancia más que comprensible si tenemos en cuenta la magnitud del personaje y del asunto. En el paddock del circuito de Cheste no se hablaba de otra cosa, y la mayoría de las preguntas giraban alrededor del #93, coronado por octava vez el domingo pasado, en Portugal, después del duelo que mantuvo con Martín.

En Valencia, el #89 se enteró del portazo de su rival como el resto del mundo; esto es, leyendo las cartulinas que Márquez mostró a las cámaras, justo antes de subirse a la moto para afrontar el primer ensayo libre en Valencia. "Cuando lo vi no me lo creía, pero tenía que concentrarme para el entrenamiento", comentó Martín, uno de los que buscó tiempo para asistir a la rueda de prensa de despedida de Márquez, a media mañana.

"Había que estar en su rueda de prensa. No sé cómo será estar en la pista sin que esté Marc, porque siempre que yo lo he hecho, él estaba. Solo tengo que admiración hacia su carrera", añadió el corredor, que este fin de semana se juega el subcampeonato con Marco Bezzecchi, su vecino de taller.

"Marc ha sido un gran rival. Siempre intenté pararle los pies, pero non fui capaz. Ha marcado una era en todos los pilotos que estamos ahora", ahondó ‘Martinator’, que alabó el hecho de que el ocho veces campeón del mundo haya decidido colgar el casco estando en lo más alto: "Para un deportista, retirarse ganado es lo más difícil. Él lo ha hecho de la mejor forma y siempre se le recordará por eso".

Pero, al margen de la noticia más relevante del viernes, el gran premio que pone fin al Mundial debe seguir hasta el domingo, y Martín espera poder cerrar su ajetreado paso por Aprilia con una buena sonrisa. Tiene trabajo por delante si tenemos en cuenta que terminó el décimo, en la última plaza que da acceso al grupo que se verá directamente en la segunda criba de la cronometrada (Q2).

"El objetivo es disfrutar este último fin de semana. Siempre es mejor terminar el segundo en la clasificación, que tercero. Pero a mí no me cambia nada", puntualizó el piloto, antes de subrayar todo lo positivo de su segundo año en la fábrica de Noale, de donde en 2025 intentó escapar: "La relación con Aprilia ha acabado siendo buena. Estoy muy agradecido porque me han dado las armas para pelear por un Mundial, y ellos agradecidos porque yo lo he dejado todo. Hace un año no creía en mí, tenía muchas dudas que ahora".

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