Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco

Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"

Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"

Sainz ve a Williams "fuera del top 10" en Mónaco y explica qué necesitan para la Q3

Fórmula 1
GP de Mónaco
Sainz ve a Williams "fuera del top 10" en Mónaco y explica qué necesitan para la Q3

Verstappen ve motivos para el optimismo en Red Bull tras el viernes en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Verstappen ve motivos para el optimismo en Red Bull tras el viernes en Mónaco

McLaren, preocupados tras quedar a 1s de Ferrari: "Esperábamos estar mucho más cerca"

Fórmula 1
GP de Mónaco
McLaren, preocupados tras quedar a 1s de Ferrari: "Esperábamos estar mucho más cerca"

Alonso, duro contra la F1: "Los coches híbridos no deberían competir, así de sencillo"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Alonso, duro contra la F1: "Los coches híbridos no deberían competir, así de sencillo"

Así os contamos los Entrenamientos Libres 1 y 2 del GP de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Así os contamos los Entrenamientos Libres 1 y 2 del GP de Mónaco
Declaraciones
MotoGP GP de Hungría

Martín: "Con la Aprilia aún me cuesta encontrar el límite; surgen problemas nuevos"

Jorge Martín logró pasar a la Q2 de MotoGP en Balaton Park, aunque con problemas, por los pelos en los últimos instantes, y como la cuarta Aprilia.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Llegó Jorge Martín este pasado jueves a Balaton Park, tras cosechar dos segundas posiciones en Mugello, diciendo en sus declaraciones que su objetivo era seguir mejorando, tras haber comprendido que necesita entender más la Aprilia para sacarle todo su potencial. Una conclusión que también se puede extraer de la primera jornada de competición en el Gran Premio de Hungría.

Recuerda:

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 ya empezó el día sufriendo algo, al ser duodécimo en los Libres 1 (1:39.554, a 9 décimas de Marc Márquez). Pero su situación se constató en la Práctica. Aunque empezó delante en la última sesión del día, la sucesión de 'time attacks' de sus rivales llegó a dejarle en la undécima posición, fuera del pase directo a la Q2.

Sin embargo, un crono final de 1:37.734 le reposicionó en el Top 10, aunque noveno, una décima por encima del undécimo lugar, y de nuevo a 9 décimas del mejor clasificado, en este caso Pedro Acosta. Además, aunque las cuatro Aprilia se colaron en la segunda criba de la cronometrada, 'Martinator' fue el último en la tropa de Noale. Así, tendrá que trabajar de cara a mañana para mejorar su rendimiento, por más que en este primer día cumpliera su objetivo.

"Lo importante era pasar a la Q2, pero siempre quieres estar más arriba. He ido progresando, pero a una vuelta aún van surgiendo problemas. Lo importante es estar metido", empezó diciendo Martín a los medios presentes en Hungría, entre los que estaba Motorsport.com.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para el #89, el problema radica en que no ha encontrado aún dónde está el límite de su RS-GP: "Siempre he entendido muy bien el límite de las motos que he pilotado, y con la Aprilia aún me cuesta encontrarlo. Cuando aprieto al máximo surgen problemas nuevos".

Sin embargo, el de San Sebastián de los Reyes quiere ver, ante todo, el vaso medio vacío, por su mejora respecto a 2025: "De todas formas, las sensaciones con la moto son mucho mejores que las del año pasado".

"Esta mañana salí a pista con Marc Márquez y, a pesar de no estar en el mejor de mis momentos, no pude seguirle. A ver si vamos acercándonos a él y a Pedro, que son los favoritos aquí", cerró Martín, que sigue dando al vigente campeón como un hombre a tener muy en cuenta.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bezzecchi: "Estamos bien de ritmo, pero Márquez y Acosta son más rápidos que yo"
Siguiente artículo Bagnaia: "Tengo muchos problemas de agarre; la parte trasera se va sola"

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Bagnaia: "Tengo muchos problemas de agarre; la parte trasera se va sola"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Bagnaia: "Tengo muchos problemas de agarre; la parte trasera se va sola"

Bezzecchi: "Estamos bien de ritmo, pero Márquez y Acosta son más rápidos que yo"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Bezzecchi: "Estamos bien de ritmo, pero Márquez y Acosta son más rápidos que yo"

Márquez: "Esperaba encontrarme mejor en un circuito con más curvas a la izquierda"

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Márquez: "Esperaba encontrarme mejor en un circuito con más curvas a la izquierda"
Más de
Jorge Martín

Así vivimos la Práctica de MotoGP en Balaton Park, GP de Hungría

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Así vivimos la Práctica de MotoGP en Balaton Park, GP de Hungría

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Hungría y quiénes disputarán la Q1

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP en Hungría y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP en Hungría y cómo verla
Más de
Aprilia

A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Hungría y cómo se vio

MotoGP
MotoGP
GP de Hungría
A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Hungría y cómo se vio

Martín: "Espero que Márquez esté para ganar en Hungría; será el hombre a batir"

MotoGP
MotoGP
GP de Italia
Martín: "Espero que Márquez esté para ganar en Hungría; será el hombre a batir"

Martín: "Estoy contento por Bezzecchi, vivir el podio de Mugello fue una experiencia inolvidable"

MotoGP
MotoGP
GP de Italia
Martín: "Estoy contento por Bezzecchi, vivir el podio de Mugello fue una experiencia inolvidable"

Últimas noticias

Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco

Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Hamilton no ha sufrido los problemas de freno de Leclerc: "El coche se siente muy bien"

Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"

Fórmula 1
GP de Mónaco
Leclerc no se confía: "Mañana estaremos todos más cerca de lo que esperáis"

Así os contamos los Entrenamientos Libres 1 y 2 del GP de Mónaco

Fórmula 1
GP de Mónaco
Así os contamos los Entrenamientos Libres 1 y 2 del GP de Mónaco