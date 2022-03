Jorge Martín: "Algunos pilotos han descartado el dispositivo delantero"

Cargar el reproductor de audio

El piloto español de Pramac-Ducati terminó con el cuarto mejor tiempo la primera jornada del Gran Premio de Indonesia, justo por detrás de su compañero de equipo, Johann Zarco, que fue tercero, con la misma moto, superados ambos por la pareja de corredores oficiales de Yamaha.

Martín, que sufrió una caída en la carrera de Qatar al ser embestido por Pecco Bagnaia, aseguró estar recuperado del golpe que recibió en la mano, y sentirse bien encima de la moto.

"Por la mañana la pista no estaba en muy buenas condiciones y no quise tirar para no arriesgar, por eso estuve un poco retrasado en los tiempos. Pero por la tarde ya desde la salida me he posicionado delante, con buenas sensaciones, y sobre todo siendo constante, que quizá es un poco lo que nos pasaba en Qatar", explicó el madrileño.

"Hemos encontrado un poco de confianza en el tren delantero que es un poco lo que buscábamos, así que estoy muy contento en este sentido".

La nueva Ducati GP22 que llevan los pilotos de Pramac, igual que los oficiales y Luca Marini, cuenta con un novedoso dispositivo delantero de regulación de algura que funciona en movimiento durante la vuelta, la pieza que el resto de fabricantes están tratando de que la Comisión de Grandes Premio prohíba.

Esa novedad, sin embargo, no está siendo del gusto de todos los pilotos de la marca italiana, que ya vio como Pecco Bagnaia descartaba el motor de 2022 y apostaba por una versión híbrida probada en el test de Jerez el año pasado.

Martín, que sí lleva la última evolución del motor Ducati, explicó sus sensaciones con el dispositivo.

"Estamos trabajando en ello, ahora tengo una moto con el dispositivo y otra sin él, a diferencia de Qatar donde lo llevaba montado en ambas motos", respondió a las preguntas de Motorsport.com.

"Estamos intentando entender hasta qué punto es mejor o peor, por lo general otros la están descartando, pero Zarco y yo seguiremos usándolo por el momento y decidiendo un poco cuánto nos puede aportar y cuánto nos puede restar, porque está claro que en Qatar algo fallaba. Sobre todo tiene mucho trabajo para ponerlo en funcionamiento, el equipo tiene que trabajar muchas horas para eso funcione y hay que ver hasta qué punto nos ayuda. Hay que sacar conclusiones y esperemos que este fin de semana sea ya el definitivo para decidir una moto que ya sea la misma para el resto del año".

Al parecer, Pecco Bagnaia, que ya descartó el motor 2022, también ha decidido no utilizar este nuevo dispositivo ideado por Gigi Dall’Igna.

"Sé que alguno ya no lo está usando, Enea Bastianini no lo tiene porque lleva la moto del año pasado, y el equipo oficial y nosotros lo estamos probando, pero no sé hasta qué punto lo llevan o no lo llevan", cerró el español.