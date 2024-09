Martín: "Se me apareció un fantasma en la curva 13, y otros 27 en la 16"

Este triunfo, el tercero del español este curso y el octavo de su trayectoria en MotoGP, le permitió sacarse una tremenda losa de encima. Una roca de dimensiones casi catedralicias, formada en dos accidentes: el más doloroso, el año pasado, en la curva 13 de la carrera del domingo que lideraba más o menos cómodamente; y el de este sábado, en idénticas circunstancias, pero en el viraje 16. Dos deslices que podrían desquiciar a cualquiera y hacerle entrar en pánico, sobre todo por la pérdida de puntos en la clasificación general.

Sin embargo, el corredor del equipo Pramac se corrigió de la forma más brillante posible y se impuso sin cometer un solo error, liderando todas las vueltas de la prueba. A la espera de la sanción que le pueda caer a Pedro Acosta (terminó el segundo) por la presión de los neumáticos de su moto, el margen a favor del madrileño queda ahora establecido en 21 puntos sobre Pecco Bagnaia, que se las apañó para meterse en el podio en una jornada en la que sudó más que la mayoría.

"Estoy contento por lo que conllevaba este resultado, más que por haber ganado en sí. Quería pilotar al 80% y tuve que hacerlo al 130%. Pedro Acosta estaba muy fuerte porque no quería dejar escapar la oportunidad de llevarse su primera victoria", resumió Jorge Martín, quien, esta vez sí, habló abiertamente de la afectación que tuvo en él los percances del sábado, y de 2023.

"No fue fácil después de lo ocurrido el año pasado y lo que ocurrió ayer, pero lo importante es aprender. Se me apareció un fantasma en la curva 13, y otros 27 fantasmas en la 16", reconoció el #89, que se va de Indonesia con otra lección aprendida. Si bien el sábado insistió en que el revolcón no fue consecuencia de rodar demasiado rápido, la perspectiva que ofrecen esas casi 24 horas le hicieron llegar a otra conclusión: "Ayer fui demasiado optimista, porque no es que entrara muy rápido, sino que lo hice demasiado por las condiciones de la pista en ese momento. Hoy me lo tomé con mucha más calma, sobre todo en las tres primeras vueltas".

A pesar de haber logrado parar el golpe que se llevó en el día anterior, Martín cree que la clave para poder medirse por el título con el actual campeón hasta el final es no perder el foco. "Nos vamos más o menos igual que cuando llegamos respecto de Pecco, pero lo importante es no confiarse, porque cuando te confías es cuando llegan los errores", remachó el flamante fichaje de Aprilia con vistas a 2025.