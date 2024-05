Martín: "He querido disfrutar de pilotar, llevaba tiempo sin hacerlo"

La ambición de Jorge Martín era olvidar, cuanto antes, la caída en el pasado GP de España. Y lo ha hecho, y por la puerta grande. El madrileño se confirmó como uno de los grandes favoritos en Le Mans tras la victoria en la sprint del sábado, unas sensaciones que reivindicó este domingo con un espectacular triunfo en la quinta carrera principal de la temporada 2024.

Desde el principio de la carrera, el piloto español quedó escapado con Pecco Bagnaia, que le había ganado la posición en la salida. Tras estudiar a su rival por el título de 2023, que no facilitó en absoluto el adelantamiento, Martín fue capaz de superar al italiano, cuando ya por detrás venía Marc Márquez, de nuevo en modo remontada, con un gran ritmo tras zafarse de sus rivales en el grupo trasero. Martín trató de marcharse en las últimas vueltas, con el #93 ya pegado al vigente campeón, hasta que un error en la parte final hizo que el trío de cabeza quedara completamente unido. Pero al de San Sebastián de los Reyes no le tembló el pulso para rematar la victoria y salir aún más líder del Mundial.

Con 38 puntos de ventaja sobre Bagnaia y 40 sobre Márquez, que podrían ser mayores sin lo ocurrido en Jerez, el #89 aprovechó para reivindicar su figura al bajarse de la moto, en la realización internacional de MotoGP: "Tenía muchas dudas antes de la carrera, pero al final me he podido demostrar a mí mismo, y a todas las personas que necesitaban que les demostrase algo, que he sido el mejor hoy en la pista. Muchas gracias al equipo, después de las caídas iba perfecta en todos los niveles. Estas dos victorias hacen del fin de semana uno perfecto aquí en Le Mans".

Unas palabras que explicó después, al micrófono de Izaskun Ruiz, en la que detalló que también quería completar una demostración de fuerza a sí mismo, tras no haber podido "disfrutar" en las últimas carreras: "No tengo nada que demostrar, creo que lo he dejado todo clarísimo en estos dos últimos años. Al final, era [demostrármelo] más que nada a mí mismo, saber que soy de los más fuertes, que soy alguien que sabe ir en moto y que intenta disfrutar. Este fin de semana he disfrutado muchísimo, me lo he tomado con otro estado de ánimo, no como en Jerez, que tenía demasiada presión. He querido disfrutar de pilotar, llevaba tiempo sin hacerlo".

"Me ha salido todo increíble desde el viernes. Sé que este es el camino a seguir, que seguramente habrá errores, caídas y días malos, pero lo importante es disfrutar del camino, y eso es lo que estoy haciendo. Así que estoy muy feliz, contentísimo de lo que hemos conseguido", siguió.

Posteriormente, Martín analizó su duelo con Bagnaia durante toda la carrera, y la llegada posterior de Márquez, ahondando en sus puntos fuertes: "No he hecho la mejor de las salidas, Pecco se ha puesto primero, y a raíz de ahí he ido controlándole. He estado esperando un poco, porque así la presión delantera estaba correcta. No quería que bajase, porque el aire era un poco frío. Me he quedado detrás, y ha habido un par de vueltas que Pecco ha apretado, creo que para ver hasta dónde podía llegar yo. Y he tenido que reaccionar un poco a posteriori. Pero en cuanto me he vuelto a acercar, he visto que estaba sufriendo un pelín de más".

"El adelantamiento a Bagnaia no era nada fácil, porque en la curva 3 entraba muy rápido, y me la he tenido que jugar un par de veces para entrar. Y sí que en el tercer sector era bastante más fuerte, sabía que él lo iba a tener difícil para contraatacar. A falta de 3 vueltas he cometido un pequeño error en el primer sector, y me han vuelto a coger la distancia que tenía. He cerrado todos los huecos y en la última vuelta lo he dado todo para terminar primero. Se me ha hecho eterna la carrera, sobre todo las últimas cuatro vueltas", continuó.

Así, el de Pramac se ha quitado la "espina" de lo que pasó en España tras demostrar fuerza, demostrándose que puede mantener el duelo con dos campeones del mundo tan fuertes como sus rivales por el título en este momento: "Está claro que me he quitado una gran espina de Jerez, no tanto por la caída, porque es algo que puede pasar, sino por ganar en pista. Hoy no hay excusas, lo he dado todo. Ha habido momentos de duda, cuando estaba peleando con Pecco y Márquez nos ha recuperado un segundo, digo, 'al final puedo quedar tercero'. Pero he sacado esa garra. No era fácil hoy adelantar a Pecco, aceleraba muy bien saliendo a las rectas. Poder estar en el podio con ellos ya es algo increíble, son dos campeonazos", finalizó.