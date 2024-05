Martín: "Prefiero sufrir y terminar el cuarto que divertirme y caerme"

Jorge Martín se postulaba como la segunda Ducati en discordia este fin de semana, tras estar detrás de Pecco Bagnaia el viernes. Este sábado, la cosa se le complicó un poco tras su caída en la clasificación, que le dejó en séptima posición, pero lo cierto es que su ritmo era lo suficientemente bueno como para pensar en posiciones mejores.

Sin embargo, la carrera al sprint de este sábado en Montmeló no se le dio tan bien como se esperaba. Al madrileño se le notó algo atrás desde el comienzo de una prueba en la que nunca estuvo en posición de luchar en posiciones delanteras. Eso sí, sacó un gran botín con su cuarta posición, ya que Marc Márquez, segundo, solamente le recortó tres puntos en la general, mientras que le metió otros seis a Bagnaia, tras caerse en la parte final cuando lideraba.

Al término de la carrera corta, Martín confesó que pronto empezó a ver este sábado que la cosa sería complicada, aunque prefiere esto y sumar puntos que hacer una buena carrera para acabar fallando: "Desde la cronometrada se empezó a nublar la cosa: y tampoco salí bien", comenzó. "Además, en las primeras vueltas se me recalentó mucho la goma de delante. Tengo que ver qué pasó. Pero un cuarto puesto en un día malo no está mal. Prefiero sufrir y terminar el cuarto que disfrutar y caerme. Mañana creo que tengo un poco más de margen que con la goma blanda".

El de San Sebastián de los Reyes le da vueltas a por qué le cuesta tanto cuando no está delante con aire limpio: "Tengo que ver por qué me cuesta tanto cuando ruedo detrás de gente y se recalienta la goma de delante". Aunque, eso sí, comandar en Montmeló puede ser traicionero, como le sucedió luego al vigente campeón del mundo: "Está claro que liderar en esta pista no es lo mejor. Ni Pecco ni nadie se esperaba esa caída".

Pero, a pesar de que el sábado no salió como quería, el #89 no pierde la cara a la prueba larga del domingo, siendo consciente de la competencia: "Los seis primeros de hoy tienen potencial para ganar la carrera". Y si no gana él, Martín tiene claro quién quiere que sea el vencedor: "Si alguien tiene que ganar y no soy yo, que sea Aleix Espargaró".

Con lo ocurrido hoy, Martín no quiso poner paños calientes, comentando que en un momento de la carrera podría haber rodado en posiciones más delanteras: "Yo hubo un momento en el que rodé delante, así que no hay excusa".

Y por último, el de Pramac volvió a señalar a sus rivales por la corona en este 2024, haciendo hincapié en la experiencia de Márquez: "Esto es muy largo; pero creo que Bagnaia y Márquez son los dos más fuertes de cara al Mundial. Está claro que pelear con alguien que es tantas veces campeón del mundo como Márquez, pues puede que sea más duro", remachó.