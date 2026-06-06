Martín: "Solo en el primer sector pierdo tres o cuatro décimas por vuelta"

Jorge Martín es uno de los reflejos de los problemas por los que está pasando Aprilia en el Gran Premio de Hungría de MotoGP de este fin de semana. La moto de Noale se está viendo superada por la Ducati en distancias cortas por diversos problemas, entre otros por la falta de agarre. Y en el caso del propio corredor español, lo cierto es que la falta de sensaciones al completo con la RS-GP también está jugando un papel clave.

La carrera: MotoGP Márquez gana con una mano la sprint en Hungría

El campeón del mundo de 2024 empezó el día clasificándose como la tercera Aprilia, octavo, tras Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. La salida de la sprint no fue mala de cara a arreglarlo, pero un error yendo a por Diogo Moreira le hizo perder un tiempo clave. Finalmente, el de San Sebastián de los Reyes pudo superar al madrileño, pero para salvar un sexto puesto que se antoja insuficiente, quedando ahora a 20 puntos de su compañero de garaje en la general.

"Ha faltado no fallar hoy. He salido bien, pero en las primeras vueltas he sufrido un poco con las posiciones. He intentado pasar a Diogo Moreira, pero iba un pelín pasado, y me he ido por fuera y he tenido que perder más de un segundo. Ahí he perdido un poco el tren. Igualmente he seguido empujando hasta el final, parecía que iba a poder recuperar posiciones con la pelea por el podio, pero he cometido otro error y me he ido largo", empezó explicando Martín sobre la sprint en DAZN.

"Las sensaciones no son fantásticas, tenemos que seguir trabajando para encontrar esa confianza que me permita pilotar de una manera más natural. Pero el balance es positivo. Tenemos que dar un pasito, pero no estoy tan lejos como parece".

"Solo en el primer sector pierdo tres o cuatro décimas por vuelta. Luego, en el segundo, soy de los más rápidos. En las curvas rápidas me encuentro súper bien, pero a la que hay que parar y arrancar, no es nuestro fuerte. Pero igualmente, hay más Aprilia delante, así que significa que yo no estoy haciendo algo bien. Tenemos toda la tarde para entender en qué me puede ayudar el equipo, y yo a la moto, para que las cosas salgan un poco mejor", continuó.

De cara al domingo, sin embargo, el #89 no descarta un Top 3, aunque no por los motivos que cree su jefe, Paolo Bonora, por la creencia de que los de Noale mejoren con el neumático medio: "Para mañana, pelear por el podio puede ser una opción realista. Hasta ahora, por lo que se ha visto, no creo que el neumático medio trasero pueda darme lo que me falta. Es un problema más con la goma delantera. La siento, pero se me cierra todo el rato. Entonces, hay que ver cómo hacerla funcionar mejor. No estoy lográndolo. En cuanto al neumático trasero, probaremos la media como todas, pero creo que la opción blanda también es posible".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Posteriormente, en su encuentro con los medios escritos, entre los que se encontraba Motorsport.com, 'Martinator' dio más detalles de su sprint: "No ha sido el día más fácil de mi carrera, pero tampoco el más complicado. Me cuesta hacer trabajar la goma delantera. Lo importante es mejorar mis sensaciones, y si las mejoro podría pelear por el podio".

"Arranqué en medio del pelotón y no supe dónde ir. Pero pude adelantar a varios pilotos hasta que llegué a Moreira, y allí me fui largo. Luego me volvió a pasar, y esto es consecuencia de no ir del todo cómodo. En este circuito es muy fácil cometer errores, y los errores aquí te cuestan posiciones. Espero estar más listo mañana", siguió.

Por último, analizó los problemas de la Aprilia en Balaton Park, señalando que lleva una moto distinta a la de su compañero, Marco Bezzecchi: "La moto es muy buena en aerodinámica, pero cuando la perdemos, la cosa se complica. Marco y yo llevamos motos distintas en estos momentos; de modo que tengo que ir un poco por mi camino", cerró.