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Martín: "Me faltó una temporada entera con Aprilia; nunca fui el más fuerte ni el más rápido"

Jorge Martín no escatima elogios hacia Marc Márquez tras la consecución de su octavo título de MotoGP, y reconoce que, a pesar de liderar parte de la temporada, nunca se vio como el más rápido.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 22 nov 2026, 16:20

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tras una primera temporada como corredor de Aprilia completamente aciaga por culpa de las lesiones, Jorge Martín dio un paso al frente que seguramente pocos esperaban. Entre su consistencia, los problemas físicos con los que Marc Márquez tuvo que lidiar durante la primera parte del curso, y la mala racha que encadenó Marco Bezzecchi, el madrileño se vio al frente de la tabla de puntos (Assen), en la que permaneció durante varias semanas, hasta que Márquez le arrebató la batuta (Misano).

Márquez, campeón:

A partir de ese momento, los dos españoles mantuvieron un pulso que se comenzó a decantar del lado del catalán en la prueba sprint en Australia, en la que Martín se fue al suelo y se fracturó la muñeca derecha. La retirada en Malasia del #89 le dio una bocanada de aire al #93, que en Qatar se acercó a su objetivo y en Portugal, lo remató. La octava posición de Márquez desactivó el efecto que podría haber tenido la segunda plaza que obtuvo este domingo en el trazado del Algarve, donde llevó a cabo una remontada considerable después de arrancar el séptimo.

"A pesar de verme al frente del Mundial, nunca fui el más fuerte, ni me vi como el más rápido. Tanto Marc como Marco fueron más rápidos que yo", resumió Martín que dijo sentirse "muy orgulloso y honrado", por haber podido medirse con el de Ducati: "Lo que ha hecho Marc para llevarse este título es increíble".

A Martín le han pesado mucho las ausencias en los grandes premios del año pasado, esos que se perdió por culpa de las lesiones. "Me faltó una temporada con Aprilia, porque el año pasado apenas rodé. Y eso me llevó a llegar siempre tarde. Se vio muy claro los viernes. Y si quieres ganar a Marc tienes que estar al 100% desde el primer día", resumió el corredor de la compañía de Noale, que el año que viene pasará a abanderar el proyecto de Yamaha, junto a Ai Ogura: "Estoy seguro de que me obsesionaré de nuevo por poner mi nombre en esa torre".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Martín es un corredor de los más honestos de la parrilla, y este domingo volvió a demostrarlo cuando se le preguntó, directamente, por la caída en Australia. "Me arrepentiré de esa sprint, en Australia, porque me precipité. Y siempre que me he precipitado, las cosas no me fueron bien", prosiguió el campeón del mundo de 2024, que se presentará en Valencia, donde la temporada se cierra la semana que viene, con solo dos puntos de ventaja sobre Bezzecchi, en la pelea que mantienen ambos por el subcampeonato.

"Los dos queremos terminar segundo. Pero, en este momento, el nivel de confianza de Marco es increíble. Estoy orgulloso de ser su compañero, porque me hace mejor piloto. Hemos encontrado una conexión que ninguno esperaba", concluyó Martín.

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