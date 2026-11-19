Declaraciones
MotoGP GP de Portugal
Martín: "Me quedo con pelear el título contra uno de los mejores de la historia, a su mejor nivel"
Jorge Martín es consciente de que sus opciones de título ante Marc Márquez son muy comprometidas, pero llega a Portimao orgulloso de su proceso y queriendo plantar cara, muy cerca del 100% con su muñeca.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 19 nov 2026, 17:42
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martín apura sus ya remotas opciones de título de MotoGP en Portimao. El piloto español mantuvo la esperanza hasta que se lesionó en Australia, rompiéndose el hueso distal de la mano derecha. La lesión le impidió correr las carreras de Malasia por más que lo intentó, y aunque trató de defenderse con uñas y dientes en Qatar, encontrándose ya mejor físicamente, lo cierto es que quedó bastante rezagado en la general.
Así las cosas, Marc Márquez será diez veces campeón del mundo este fin de semana si le saca dos puntos en la sprint a Martín, o si suma 14 unidades durante todo el GP, independientemente de lo que haga el madrileño.
'Martinator' se mostró tranquilo ante los medios, dejando claro que peleará por el mundial hasta que las matemáticas le mantengan vivo en la pelea, y explicando que llega "casi al 100 por 100" desde el punto de vista de su lesión.
Preguntado sobre si ve posibilidades, empezó diciendo: "Hombre, posible es, eso está claro. Pero no está bajo mi control. En mi control solo está intentar ganar las 4 carreras que quedan, y es lo que voy a intentar. Estoy muy concentrado en intentar hacer bien lo que sé hacer, que es ir en moto, pilotar y está claro que no puedo controlar lo que Marc haga. Está claro que esto es MotoGP y en el deporte todo puede pasar, pero ya digo, no está bajo mi control. Es muy difícil, pero posibilidades sí que hay".
"Si no estoy al 100% físicamente, estoy muy cerca. Tengo un poco de dolor, pero creo que en la moto no me va a condicionar para nada. Así que estoy preparado, creo que he hecho un gran trabajo esta semana, me ha venido muy bien descansar y estoy con ganas de ver mi potencial al 100%. De volver a coger la Aprilia, que está funcionando muy bien, y aparte en dos pistas donde se ganó el año pasado, creo que podemos hacer un buen trabajo".
Sobre si la lesión y, sobre todo, el momento por ser a final de temporada, le da rabia, Martín contestó claramente: "Es verdad que ha sido inoportuna, pero mirando un poco con perspectiva, Marc ha tenido una lesión, Marco también, y yo también. Al final hemos empatado. Es una pena, obviamente es una pena, pero mirando con perspectiva, a principio de año no me podía ni poner el mono, y estoy a falta de dos carreras peleando por ganar un mundial".
"El estar aquí ya es una victoria; está claro que voy a intentar todo lo que pueda para alargarlo, pero yo no voy a ser el que vaya a tirar a Marc y luego intentar ganar, porque para mí no todo vale. Vale estar concentrado, intentar ganar el sábado, intentarlo el domingo, y luego si algo pasa y me llega la oportunidad, pues ahí estaré para cogerla".
Otra cosa en la que tampoco tiene dudas Martín es en que el subcampeonato no le vale: "Está claro que es mejor ser tercero que cuarto, y segundo mejor que tercero, pero el valor de un subcampeonato o un tercero para mí es el mismo, que al final es el de no ser campeón. Así que no es algo que esté en mi mente; quizá otros pilotos sí, pero no es mi caso. Yo intentaré pelear por ganar, por mí, por acabar bien con Aprilia, para acabar bien estos dos años que no han sido fáciles, y al final he conseguido rehacerme como piloto.
Y lo que tenga que ser, pues será".
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Creo que todo el año he ido un poco con la mochila de no haber corrido el año pasado, y quizá en Austria empecé a encontrarme mejor. Fue cuando ya por fin me encontraba para pelear y estaba en la pelea. Lo que ha pasado creo que es una pena, pero en Australia fallé y eso ha provocado que ahora las opciones de título sean mucho más lejanas. De todas formas, me quedo con estar peleando con uno de los mejores pilotos de la historia, si no el mejor. A su mejor nivel, él mismo lo ha dicho, y estoy aquí peleando contra él. Eso al final me demuestra mi valor, creo que es un privilegio, y estoy muy orgulloso de lo que estoy consiguiendo".
Algo que quedará es la historia de superación de Martín, al recuperar un gran estado de forma pese a todas sus lesiones de 2025, año en el que llegó a pensar que iba a morir tras su accidente en Qatar.
Cuestionado sobre su historia de superación, comentó: "Yo he pasado mucho, pero Marc también. Creo que cada persona, cada piloto, tiene su mochila. Al ser más conocidos, por la fama, se sabe todo de nosotros, pero creo que todo el mundo tiene su lucha personal. Esta ha sido la mía y está claro que si puedo ayudar a gente a que siga luchando, y ayudar a gente a que salga de un momento duro, pues yo encantado".
"Si en parte lo hago también es por esto, por ayudar a gente que me escribe, que está con enfermedades crónicas, que lo está pasando muy mal y aún por verme correr, por ver que después de lo que me ha pasado compito. Eso al final le da mucho valor a mi trabajo", cerró.
Más de MotoGP:
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Márquez: "Tengo la primera bola de campeonato real, pero veo riesgos por todas partes"
Siguiente artículo Di Giannantonio: "No quería dar lecciones a Márquez, no estoy en posición de dárselas a nadie"
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Rubén Carballo Rosa
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
1 h
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1
A qué hora es la carrera sprint de Portimao en la que Márquez busca el título de MotoGP
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
2 h
A qué hora es la carrera sprint de Portimao en la que Márquez busca el título de MotoGP
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
51 min
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao
Más de
Jorge Martín
A qué hora fue la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo se vio
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
1 d
A qué hora fue la Práctica del viernes de MotoGP en Portimao y cómo se vio
Horarios del GP de Portugal de MotoGP (Portimao) y cómo ver: Márquez, segundo 'match ball'
MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
4 d
Horarios del GP de Portugal de MotoGP (Portimao) y cómo ver: Márquez, segundo 'match ball'
Dovizioso: "Bezzecchi y Aprilia son más rápidos que Márquez y Ducati; han tirado por la borda el Mundial"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
5 d
Dovizioso: "Bezzecchi y Aprilia son más rápidos que Márquez y Ducati; han tirado por la borda el Mundial"
Más de
Aprilia
El título de constructores, el gran desafío que le queda a Aprilia esta temporada
MotoGP
MotoGP 2 d
El título de constructores, el gran desafío que le queda a Aprilia esta temporada
Rivola: "Lo de Martín en Qatar es un milagro"
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
7 d
Rivola: "Lo de Martín en Qatar es un milagro"
Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
8 d
Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices
Últimas noticias
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
6 min
Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao
Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio
Fórmula E
FE Fórmula E 28 min
Nissan (con récord) y Citroen cierran los test de Fórmula E en lo alto; interesante simulación de carrera antes del incendio
Alex Márquez lidera la Práctica del GP de Portugal sorprendiendo a los favoritos
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
1 h
Alex Márquez lidera la Práctica del GP de Portugal sorprendiendo a los favoritos
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
1 h
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse