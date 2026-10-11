Martín: "Hoy, tercero era lo máximo; las próximas carreras las veo buenas"

Jorge Martín ha recuperado este domingo el liderato del Mundial de MotoGP. Después de sus problemas en la sprint del sábado, en la que un fallo de su equipo en el cálculo de las presiones de los neumáticos y un error propio cuando trataba de recuperarse le dejaron cuarto y perdiendo el puesto de privilegio en la general con Marc Márquez, el piloto español necesitaba resarcirse. Y lo ha logrado.

Y eso que su salida no pareció la mejor, a priori. Evitando líos como los que se dieron 24 horas antes entre las Aprilia, 'Martinator' se quedó en la sexta posición, mientras Raúl Fernández y Marco Bezzecchi tomaban la delantera y se escapaban en cabeza de carrera. El de San Sebastián de los Reyes pasó a Fabio Di Giannantonio y aprovechó una caída de Fermín Aldeguer para posicionarse cuarto.

Después, su camino se cruzó con su rival por el título, Márquez. Claramente, Martín y la RS-GP tenían más ritmo en Mandalika, y se notó en el hachazo que el campeón de 2024 le hizo al poseedor del título, en la tercera vuelta, tirándose desde muy lejos. Así, el #89 se posicionó tercero, y ahí se quedó ya hasta el final de la prueba, en tierra de nadie, sin poder igualar el ritmo de su compañero de equipo, ganador, o de su compañero de marca en Trackhouse, segundo.

Así, Martín aprovechó el sexto puesto final de Márquez para volver a ponerse primero en el Mundial de Pilotos, sacándole dos puntos al multicampeón de Cervera antes de Phillip Island, uno de los lugares predilectos del #93, y 46 unidades a Bezzecchi, que con su primera victoria desde Mugello se resiste a dejar ir sus opciones de ser campeón de la categoría reina.

En cuanto se bajó de la moto, Martín valoró así su carrera: "He dado el máximo hoy. Tanto Marco como Raúl iban un poco más fuertes que yo durante el fin de semana, yo trataba de ir a la par pero, cada vez que lo hacía, ellos daban un paso adelante. Al principio de la carrera he intentado mantener la calma, ir ganando posiciones. En las últimas vueltas me costaba con los neumáticos y con el físico, pero he podido acabar en el podio, el tercero consecutivo, así que estoy muy contento. Seguimos en la lucha, estamos liderando... Este campeonato será duro, pero voy a darlo todo", comentó en la realización internacional.

Posteriormente, en DAZN, se explayó sobre su domingo: "He tenido muy buen ritmo, pero en medio de la nada. No sé si es bueno o malo, pero me he encontrado bien. Sí que es verdad que he salido muy, muy mal, y luego he tenido que recuperar rápido posiciones. Pero cuando ya me he puesto tercero, que era un poco mi objetivo, he seguido tirando para coger a los pilotos de delante, pero he visto que tenían algo más, como todo el finde. Y luego he intentado aumentar la distancia con los de detrás. Intentaba no cometer errores. Ha sido un día difícil para pilotar con las gomas, no iba muy cómodo, pero aun así ha sido un buen podio".

Preguntado sobre qué le hacía ir incómodo, Martín contestó entre risas: "La presión delantera, quizás. Hoy seguro que no iba por debajo, porque desde la primera vuelta ya me iba cayendo. Ayer las sensaciones eran brutales, pero está claro que cuando estás fuera, estás fuera. Hoy seguro que mi equipo ha ido a asegurar, y he sufrido más, pero creo que es eso lo que me ha faltado para acercarme un poco más a Marco y a Raúl", siguió.

De cara a las próximas carreras y a su evolución de viernes a domingo, yendo de menos a más, Martín se siente con confianza: "Últimamente estoy siendo constante en todos los circuitos, muy rápido. Veo las próximas carreras como buenas. Hemos pasado lo difícil para Aprilia, a partir de ahora podremos ser competitivos siempre. Es verdad que noto mucho no haber corrido el año anterior, me cuesta encontrar mi base de set-up y electrónica".

"Hay circuitos como Japón, donde desde el viernes ya me encuentro un poco mejor, pero hay otros en los que sufro. Este ha sido uno de esos. En dos curvas, Marco y Raúl eran siempre más rápido que yo. Yo llegaba a su velocidad, y ellos daban otro pasito. Así todo el finde. No he podido llegar hasta ellos, pero estoy contento porque el equipo cada vez me conoce más, y eso ayuda para que mi adaptación sea más rápida".

Así, Martín se va con la sensación de objetivo cumplido: "Me voy líder, con la misma distancia, y con una carrera menos. Como siempre he dicho, el liderato va y viene, lo importante es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no cometer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente un tercer puesto era lo máximo, no tenía más. Ayer sí, podía haber ganado. Pero esto son las carreras, de eso se trata, de un día ganar y de otro aprender. Ahora, tengo ganas ya de descansar un poco. El brazo va bien, esta carrera era física, pero muy bien", cerró.