Jorge Martín: "Tenemos potencial para hacerlo mejor que en Argentina"

La temporada para Jorge Martín comenzó muy fuerte a nivel de pilotaje, sensaciones y clasificación –siempre ha estado en primera fila y logró una pole-, pero en carrera las cosas se le negaron al español, que saldó con sendas derrotas las citas de Qatar e Indonesia.

Sin embargo, en la última cita, celebrada la pasada semana en Argentina, Martín se sacó las penas de encima con una actuación impecable, dominando más de 20 vueltas hasta que, solo al final, se vio sometido por la Aprilia de Aleix Espargaró, para acabar segundo.

Con la inercia de las buenas sensaciones de Termas, Martín espera seguir en esa línea este fin de semana.

"Después de un gran fin de semana en Argentina me siento confiado, todo el año hemos sido competitivos, pero para mí había sido difícil acabar carreras, hacerlo en Argentina fue fantástico. El año pasado aquí estuve delante, peor me penalizaron con una long lap y perdí las opciones, ahora creo que vamos a poder seguir en la línea de Argentina este fin de semana", sostuvo el de Pramac en la rueda de prensa previa del Gran Premio de las Américas.

Uno de los detalles que dejó dicho el madrileño en Termas, es que una de las claves había sido volver a la puesta a punto de la moto de 2021. Sin embargo, Martín ve potencial en la GP22 de Ducati.

"La moto de este año es mucho más fácil de girar, mejor que la del año pasado, pero tiene otros puntos en los que no es tan fuerte, hemos perdido un poco de velocidad en recta, pero estoy confiado porque la base es mejor, y eso nos llevará, a la larga, a ser mejores", valoró.

En ese punto le insistieron por las sensaciones, si eran mejores o peores con la moto de este año.

"Es difícil de decir, al menos ahora somos más constantes, sobre todo teniendo en cuenta la carrera de Argentina, las sensaciones fueron más similares a las del año pasado, pero ahora tenemos un mayor potencial y espero que lo hagamos incluso mejor que hace una semana", en referencia a mejorar aquel segundo puesto en meta.

Para ello, Martín deberá adaptarse a un circuito que se ha reasfaltado y en el que los baches han sido un hándicap los últimos años.

"El circuito y el asfalto va a ser el mismo para todos los pilotos, no me entusiasman los baches, no sé qué esperar, hay que salir a pista y comprender como funciona con el asfalto nuevo".

Por último, a Martín, que estaba en la rueda de prensa junto a Marc Márquez, Fabio Quartararo y Aleix Espargaró, le preguntaron por la fiesta de Aprilia tras la victoria el domingo, en la que se coló, como él mismo compartió en sus redes sociales.

"Fue una noche larga, lo pasamos bien, hubo champán, Aleix es un gran amigo, empezamos la noche juntos y luego cada uno se fue por su lado (risas), estábamos cansados, pero lo pasamos bien”, ahí intervino el propio Aleix, ganador de la carrera de Argentina para asegura que “por la noche Jorge me ganó claramente" (más risas).

