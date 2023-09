Martín: "No tengo muchas expectativas para Misano, pero lo intentaré todo"

Jorge Martín viene de un Gran Premio de Catalunya algo raro. El madrileño tuvo que aceptar, como el resto de pilotos de Ducati, que no eran los favoritos en Montmeló ante la apabullante superioridad de Aprilia, que se acabó manifestando en la doble victoria de Aleix Espargaró, el domingo sobre su compañero de equipo, Maverick Viñales.

El de San Sebastián de los Reyes tuvo que conformarse con terminar tercero, detrás del dúo de Noale y por delante de su compañero en Pramac Racing, Johann Zarco. Sin embargo, debido al accidente en la salida de la carrera larga de Pecco Bagnaia, quedó como el referente de los de Borgo Panigale, a 50 puntos del vigente campeón del mundo.

De esta forma, Martín llega a Misano más cerca del #1, aunque a un circuito que no se le adapta del todo bien, tal y como confirmó antes de marcharse de Barcelona. El #89 habló este jueves sobre su situación y sus expectativas para el Gran Premio de San Marino de este fin de semana, duodécima prueba de este 2023.

"El año pasado me costó mucho aquí, pero también tuve muchas dificultades en Mugello y estuve en el podio en las dos carreras", empezó. "No tengo muchas expectativas, no sé si estoy preparado para la victoria pero lo intentaré todo. Mañana ya veré, creo que voy a dar un gran paso adelante con respecto a 2022. Tal vez no lo suficientemente bueno, pero la moto está funcionando bien, el agarre es muy bueno y el me gusta el trazado. Con el paso que hemos dado a nivel de frenada puedo ser competitivo".

"El de Barcelona fue un fin de semana muy complicado para mí. No entendía por qué no iba rápido aunque empujaba mucho. Vi que el 90 por ciento tenía que ver conmigo, no pilotaba de la manera correcta. No estaba entendiendo las condiciones de la pista. Después de trabajar muchas horas con mi equipo entendimos cuál era el camino a seguir y de viernes a sábado dimos un gran paso adelante. Así que siento que ahora entiendo un poco mejor cada situación", siguió.

Martín admitió después que le gustaría darle al equipo una victoria en su carrera de casa_ "Sería increíble ganar aquí. Me siento en un gran momento y estoy segundo en el campeonato, lo cual significa que soy súper competitivo. Me siento fuerte a nivel físico, a nivel mental, así que voy a dar el máximo. Si llega algo mejor que el podio será fantástico".

Preguntado sobre si después de lo ocurrido en la salida de Montmeló la situación cambiará en la de Misano de las dos próximas carreras, el español opinó: "Quizás aquí lleguemos un poco más lento, así que va a ser más difícil cometer un error. Pero al final todos queremos avanzar con respecto a nuestra posición". Y añadió, sobre si las salidas son más peligrosas tras la sprint: "Del sábado al domingo todo el mundo trata de analizar la salida y si han cometido un error intentan mejorarlo, pero eso no significa que sea más peligroso el paso de la sprint al domingo. Creo que es algo distinto".

Además, el madrileño valoró la posibilidad de que hubiera más distancia en las salidas para evitar problemas: "Nunca he pensado en esto de generar más distancia entre las filas [de la parrilla]. La diferencia en tiempos no es tanta, pero quizás tienes más margen y se puede mantener un poco más la calma, no lo sé".

Finalmente, Martín se sumó a las críticas de algunos pilotos hacia la realización en lo referente a enseñar el accidente de Bagnaia: "Lo pusieron demasiadas veces, creo que hay que respetar más la privacidad en esos momentos", finalizó.