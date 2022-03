Jorge Martín: "Si todo sale bien estaremos donde queremos estar"

Cargar el reproductor de audio

El de Losail hace dos semanas no fue el arranque de temporada esperado por Jorge Martín en su segundo año en la clase reina. El corredor de Pramac fue impactado por Pecco Bagnaia cuando luchaban por la octava posición, terminando las opciones de ambos, además de sufrir el español un fuerte golpe en la mano derecha.

"De la mano estoy bien, me duele todavía un poco pero no es nada importante, espero que no me moleste para la carrera de este fin de semana", explicó este jueves Martín en la previa del Gran Premio de Indonesia, que se celebra este fin de semana.

Comenzar con un cero la temporada, además combinado con la victoria de Enea Bastianini, complica un poco más el objetivo de Martín este año, que no es otro que ganarse un puesto en el equipo oficial Ducati para 2023, idéntica ambición que la del ganador en Qatar, con una fecha límite de por medio para decidirlo.

"Sobre el año que viene no cambia nada, no hay una fecha límite, estoy centrado en mi trabajo y si todo sale bien estaremos donde queremos estar", aseguró.

Tras los test de pretemporada celebrados hace un mes en este mismo circuito, se ha reasfaltado una parte del trazado y el suministrados único, Michelin, traerá unos neumáticos diferentes, lo que hace que las referencias del test se hayan desajustado.

Algunos pilotos han observado que los tres pilotos que salgan en primera fila a carrera tendrán una ventaja.

"Imagino que han reasfaltado justo desde la primera línea de la parrilla, pero todavía no lo he visto, esta tarde me daré una vuelta por el circuito para revisarlo bien", dijo al respecto.

"Está claro que, con dos asfaltos completamente diferentes en el mismo circuito, va a ser difícil pilotar, un asfalto nuevo siempre tiene menos agarre y nos costará", añadió.

Respecto a los neumáticos, Michelin ha traído una carcasa que ya utilizó en Austria 2018, pero que desde entonces no ha aparecido.

"Los neumáticos también son diferentes, hay pilotos que los han probado, pero en mi caso los traseros no las he utilizado nunca. Está claro que, aunque el compuesto sea igual, la carcasa es diferente, por lo que tiene menos goma y será más duro. Lo han hecho para prevenir las altas temperaturas y el graining que se generó durante los test, así que hay que intentar ser hábiles y rápidos en decidir el neumático (de carrera), y entender que tendrá menos agarre, hay que adaptarse pronto y ser lo más rápidos posible", valoró el madrileño.

En la primera carrera de Qatar las Ducati GP22 experimentaron problemas en la salida, una suerte en la que siempre había destacado la moto italiana.

"Es extraño, mi salida no fue tan mala, el problema es que tuve que cortar gas, no fue fantástico. Pero durante los entrenamientos siempre salí bien, sobre todo aquí en Mandalika, donde hice el récord de salida rápida entre las Ducati, creo que fue algo puntual y espero que no sea un problema para el futuro, que podamos hacer una buena salida como siempre, no es algo que me preocupe", zanjó Martinator.