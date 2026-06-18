Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

MotoGP
GP de República Checa
Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

¿El V6 de Red Bull es el mejor de la F1? El equipo explica por qué no está de acuerdo

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
¿El V6 de Red Bull es el mejor de la F1? El equipo explica por qué no está de acuerdo

Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"

MotoGP
GP de República Checa
Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"

Alex Márquez recibe el 'apto' médico para correr la FP1 de MotoGP en Brno

MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez recibe el 'apto' médico para correr la FP1 de MotoGP en Brno

A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa

MotoGP
GP de República Checa
A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa

Norris y Rossi, juntos en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026

Festival de la Velocidad de Goodwood
Norris y Rossi, juntos en el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026
Declaraciones
MotoGP GP de República Checa

Martín: "Entiendo el enfado de Rivola, pero yo soy el primero que no quiere caerse"

En su primera comparecencia después de provocar la melé en el arranque del Gran Premio de Hungría, Jorge Martín relativiza las críticas de Massimo Rivola, el CEO de Aprilia, pero le recuerda que él es el último interesado en irse al suelo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Seguramente presa de la frustración, Massimo Rivola dijo tras el error de pilotaje de Jorge Martín en Hungría, que derivó en la eliminación de tres de las cuatro Aprilia en parrilla, que un campeón del mundo como él no podía permitirse cometer ese tipo de pifias. Fue la marca de Noale, según reconoció el español este jueves, ya desde Brno, la que optó por cancelar cualquier comparecencia de sus pilotos tras el percance, circunstancia que forzó a Martín a expresar su arrepentimiento por lo sucedido en sus perfiles en las redes sociales.

Recuerda:

El #89 habló con todos los afectados por el 'strike', y entre ellos estuvo Marco Bezzecchi, su compañero en el taller oficial del fabricante italiano, y el líder de un campeonato que, quién sabe si después del triunfo de Marc Márquez, puede haber entrado en una nueva dimensión. 

"Entiendo el enfado de Rivola, pero yo soy el primero que no quiere caerse ni tirar a otros pilotos, sobre todo después de lo que he pasado. Yo siempre intento que estos errores no ocurran, pero son cosas que forman parte de nuestro deporte", reflexionó Martín, en referencia al calvario que pasó el año pasado por culpa de diversas caídas que le provocaron lesiones de mucha importante. 

La dureza de las declaraciones de Rivola puede llevar a pensar que el ejecutivo se ha posicionado directamente a favor de Bezzecchi, cosa que de forma indirecta deja a su vecino de taller en una situación menos favorable en un hipotético duelo por el título entre ambos. "Entiendo la frustración de Massimo al ver tres Aprilia en el suelo, pero yo estoy comprometido al 100% con este proyecto. Tener un enfrentamiento con mi propio equipo es dispararme al pie. Yo no puedo prometerle a Aprilia ganar el título; le puedo prometer todo mi trabajo y talento", ahondó el corredor, que todavía arrastra dolores en la espalda a raíz del costalazo que se dio en Hungría.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre la acción en sí, poco que decir más allá de asumir que fue un error de cálculo, probablemente potenciado por el resbaladizo asfalto de la primera curva. "Salí y, en cuanto toqué el freno, vi que se me cerraba el tren delantero y tuve que soltar el freno. Al volver a frenar aún se movió mucho más y se cerró del todo. Pero no siento haber hecho nada especialmente peligroso. Simplemente, al perder el control de la moto involucré a muchos más pilotos", describió Martin.

Diez días después de aquello, y tras desconectar en Ibiza, el campeón del mundo de 2024 afrontará el Gran Premio de la República Checa con la obligación de tener que cumplir dos sanciones de vuelta larga, un castigo que, a menos que suceda algo imprevisible, le eliminará de la pelea por la victoria. "Depende de cómo vaya y cómo me adapte, puedo hacer una buena carrera. Pero de la victoria hay que olvidarse", remachó Martín.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bagnaia: "El lunes no estaré en el test; lo entiendo, pero será extraño por los neumáticos"
Siguiente artículo KTM le pide a Acosta que pruebe la moto de 2027, aunque para entonces correrá con Ducati

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"
Más de
Jorge Martín

A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa

Cómo Bezzecchi y Martín no pueden ser más diferentes en Aprilia

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Cómo Bezzecchi y Martín no pueden ser más diferentes en Aprilia

Horarios del GP de República Checa de MotoGP en Brno y cómo verlo en TV

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Horarios del GP de República Checa de MotoGP en Brno y cómo verlo en TV
Más de
Aprilia

KTM le pide a Acosta que pruebe la moto de 2027, aunque para entonces correrá con Ducati

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
KTM le pide a Acosta que pruebe la moto de 2027, aunque para entonces correrá con Ducati

Joan Mir probará en Brno la Honda de 2027 pese a que correrá con una Ducati el próximo año

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Joan Mir probará en Brno la Honda de 2027 pese a que correrá con una Ducati el próximo año

"La voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez' para 2027; no es nuestro estilo"

MotoGP
MotoGP
"La voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez' para 2027; no es nuestro estilo"

Últimas noticias

Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

MotoGP
GP de República Checa
Márquez: "Mentalmente estoy más fuerte que nunca; de lo contrario habría tirado la toalla"

¿El V6 de Red Bull es el mejor de la F1? El equipo explica por qué no está de acuerdo

Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
¿El V6 de Red Bull es el mejor de la F1? El equipo explica por qué no está de acuerdo

Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

MotoGP
GP de República Checa
Alex Márquez: "Un accidente como el mío, o lo aceptas o te retiras. Yo lo he aceptado"

Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO