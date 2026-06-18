Martín: "Entiendo el enfado de Rivola, pero yo soy el primero que no quiere caerse"

Seguramente presa de la frustración, Massimo Rivola dijo tras el error de pilotaje de Jorge Martín en Hungría, que derivó en la eliminación de tres de las cuatro Aprilia en parrilla, que un campeón del mundo como él no podía permitirse cometer ese tipo de pifias. Fue la marca de Noale, según reconoció el español este jueves, ya desde Brno, la que optó por cancelar cualquier comparecencia de sus pilotos tras el percance, circunstancia que forzó a Martín a expresar su arrepentimiento por lo sucedido en sus perfiles en las redes sociales.

El #89 habló con todos los afectados por el 'strike', y entre ellos estuvo Marco Bezzecchi, su compañero en el taller oficial del fabricante italiano, y el líder de un campeonato que, quién sabe si después del triunfo de Marc Márquez, puede haber entrado en una nueva dimensión.

"Entiendo el enfado de Rivola, pero yo soy el primero que no quiere caerse ni tirar a otros pilotos, sobre todo después de lo que he pasado. Yo siempre intento que estos errores no ocurran, pero son cosas que forman parte de nuestro deporte", reflexionó Martín, en referencia al calvario que pasó el año pasado por culpa de diversas caídas que le provocaron lesiones de mucha importante.

La dureza de las declaraciones de Rivola puede llevar a pensar que el ejecutivo se ha posicionado directamente a favor de Bezzecchi, cosa que de forma indirecta deja a su vecino de taller en una situación menos favorable en un hipotético duelo por el título entre ambos. "Entiendo la frustración de Massimo al ver tres Aprilia en el suelo, pero yo estoy comprometido al 100% con este proyecto. Tener un enfrentamiento con mi propio equipo es dispararme al pie. Yo no puedo prometerle a Aprilia ganar el título; le puedo prometer todo mi trabajo y talento", ahondó el corredor, que todavía arrastra dolores en la espalda a raíz del costalazo que se dio en Hungría.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre la acción en sí, poco que decir más allá de asumir que fue un error de cálculo, probablemente potenciado por el resbaladizo asfalto de la primera curva. "Salí y, en cuanto toqué el freno, vi que se me cerraba el tren delantero y tuve que soltar el freno. Al volver a frenar aún se movió mucho más y se cerró del todo. Pero no siento haber hecho nada especialmente peligroso. Simplemente, al perder el control de la moto involucré a muchos más pilotos", describió Martin.

Diez días después de aquello, y tras desconectar en Ibiza, el campeón del mundo de 2024 afrontará el Gran Premio de la República Checa con la obligación de tener que cumplir dos sanciones de vuelta larga, un castigo que, a menos que suceda algo imprevisible, le eliminará de la pelea por la victoria. "Depende de cómo vaya y cómo me adapte, puedo hacer una buena carrera. Pero de la victoria hay que olvidarse", remachó Martín.