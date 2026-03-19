Martín: "Bezzecchi es el favorito, pero no me puedo achicar ante pilotos que ya he ganado"
Jorge Martín tratará de continuar con su camino de recuperación en el GP de Brasil de MotoGP, para seguir acercándose a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, ante quien no se achanta.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El inicio de curso de Jorge Martín fue, cuanto menos, ilusionante. Tras un 2025 de pesadilla con todas sus lesiones, que le obligaron también a perderse los primeros test de pretemporada en Sepang por unas operaciones de última hora, el campeón del mundo de MotoGP en 2024 llegó a Tailandia únicamente con unos test en el propio circuito de Buriram, y salió de allí con un meritorio cuarto puesto en la carrera larga (y un quinto en la sprint).
Ahora, en el retorno del Gran Premio de Brasil, en un circuito de Goiania que vuelve al calendario por primera vez desde los años 80 y en el que Michelin llevará las mismas carcasas de neumático trasero que en Chang, que tan bien le fueron a la RS-GP, el de San Sebastián de los Reyes espera continuar con su camino hacia delante, que le acerque a la cabeza del campeonato.
Martín comentó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, su primera impresión de Goiania: "La verdad que estoy contento de estar aquí. Siempre es bonito conocer un país nuevo, un circuito nuevo. Me gusta mucho rodar en circuitos nuevos porque es muy distinto. Y la pista tiene buena pinta. Sí que es verdad que está un poco sucia, pero bueno, yo creo que va a ser un buen reto el adaptarse rápido, intentar entender las trazadas, y también tendremos bastante trabajo con las gomas, así que, nada, preparado para lo que viene".
"El tema de la suciedad de la pista siempre es crítico. Cuando hay suciedad, la línea [trayectoria ideal] es muy estrecha, no puedes cometer ningún fallo y requiere mucha, mucha concentración, incluso más que en otras situaciones, en pistas más limpias. Pero, no sé qué decir, hasta que no vayamos a pista no sabré exactamente el nivel de agarre o de suciedad, lo veremos mañana", siguió.
Preguntado sobre por cuándo llegará a los circuitos pensando en el podio como objetivo, el #89 fue claro: "Yo creo que eso va viniendo, no es algo que tengas que pensar. Está claro que vengo a intentar ganar, tengo que intentar subirme ya al podio, pero no quiero forzar las cosas. Si salgo a pista y estoy preparado para ganar, iré a por ello, y si no, pues haré el máximo que pueda, que es lo que hice en Tailandia".
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Yo creo que es la consecuencia del trabajo que estamos haciendo. Ahora mismo, mi objetivo es encontrar una base en la moto que me ayude un poco más con mi estilo, y seguir consiguiendo confianza. Una vez que tenga esto, la consecuencia será ir al podio".
"Si no estás preparado mentalmente, está claro que siempre quieres más y dices, 'si hice cuarto, pues ahora tengo que hacer tercero'. Pero no es así como yo afronto las cosas. Yo miro, me concentro en mi trabajo. He estado trabajando mucho estos días, en el parón, para llegar más preparado de lo que estaba en Tailandia, y lo estoy. Así que es cuestión de tiempo que llegue. Tengo confianza en que puedo hacerlo y no sé cuándo será, veremos", prosiguió.
En Tailandia, 'Martinator' recordó que sigue yendo con una configuración basada en la moto de Marco Bezzecchi, que fue quien se echó el desarrollo a la espalda cuando él estaba ausente por lesión. Jorge abordó cuándo tendrá su moto, con su set-up: "Es lo que digo, es cuestión de tiempo. No he rodado, hice todos los días de test y la carrera de Tailandia, entonces no me ha dado tiempo a encontrar mi camino. Poco a poco vamos probando cosas, pero una no funciona, la tengo que rectificar, y al final estás usando en eso el tiempo del entreno. Así que aquí también tenemos tiempo para seguir. Yo creo que [tardaré] dos o tres carreritas en encontrar esa base, y mientras estoy adaptándome a esta moto. Luego, ya estaré preparado".
Lo que está claro es que Martín no se va a achacar ante el ganador de la primera larga del curso, y por supuesto está de acuerdo con quienes dicen que es 'más piloto' que el italiano: "Yo creo que Marco está a un nivel altísimo. Hasta ahora mismo es el favorito, no hay mucha más historia, pero yo te diría que no se equivocan [quienes creen que Martín es mejor]. Así que está claro que después de lo que ha pasado, tengo que seguir trabajando mucho para volver a mi máximo nivel. Pero, como decía antes, es cuestión de tiempo llegar, y estoy muy tranquilo en ese sentido. Mi palmarés ya lo dice. No sé, no me puedo achicar ante pilotos que ya he ganado en el pasado", cerró.
Comparte o guarda este artículo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios