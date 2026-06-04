Martín: "Espero que Márquez esté para ganar en Hungría; será el hombre a batir"

Jorge Martín quiere subir el nivel en el Gran Premio de Hungría. El piloto español sigue mostrándose competitivo para terminar de dejar atrás todo el calvario que pasó en 2025, cosa que atestigua su posición en la clasificación general de MotoGP, segundo a 17 puntos del liderato. Pero la visita a Italia del pasado fin de semana también constató que necesita mejorar.

Sobre todo, respecto a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que si bien cometió un nuevo fallo en la sprint del sábado, en la carrera larga del domingo no dejó dudas con una victoria incontestable, mientras 'Martinator' tuvo que conformarse con dos segundas posiciones.

Por ello, su deseo es el de continuar dando pasos adelante, como dijo este jueves en su llegada al Balaton Park a los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Venimos animados. Creo que va a hacer buen tiempo, así que espero disfrutar de un buen fin de semana de carreras. Va a ser una buena oportunidad de seguir mejorando. En Mugello vi que hay áreas en las que aún tengo que trabajar, porque Marco está subiendo el nivel cada vez más, y el domingo yo pensé que tendría algo más para luchar por la victoria, pero saqué el máximo que pude en ese día".

"Creo que el circuito está bien. Hay algunas chicanes en las que, si te caes, quizá pueda suponer un riesgo o una falta de seguridad. Pero creo que es un buen circuito, con buen asfalto. Somos pilotos profesionales y creo que podemos manejarlo", siguió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

Cuestionado sobre qué falta para batir a Bezzecchi y poder pelear con él mano a mano, algo que solo pasó en Le Mans, donde el de San Sebastián de los Reyes arrasó, Martín explicó: "Cuando el ritmo es máximo, cuesta pelear cara a cara entre ambos. Tengo que seguir mejorando en clasificación, en la gestión de los neumáticos, que fue un poco lo que me faltó en Mugello... Aunque cada pista es un mundo, y aquí la gestión de gomas no es tan importante, es más de velocidad. Pero seguro que tendremos algunos problemas mañana que solventar".

"Quiero trabajar mucho en mi ritmo porque aquí, aunque parezca que no se puede adelantar, creo que es una carrera muy larga. Así que hay tiempo para ganar posiciones. Sin duda, la clasificación es algo en lo que quiero centrarme. Los cambios de dirección quizás no sean nuestro punto fuerte. Sufrimos en el sentido de que noto la moto un poco pesada. Así que ya veremos. Tendremos que trabajar. Mañana, cuando salgamos a pista, entenderemos nuestros problemas y nos centraremos en ellos para intentar mejorarlos".

Sobre qué recuerdos tiene del año pasado, donde vivió uno de sus mejores fines de semana en un año negro, el madrileño aprovechó para reivindicar su gran estado físico en estos momentos: "Tengo buenos recuerdos, porque salía 16º, pero durante todo el fin de semana fui competitivo. En clasificación no era capaz de sacar una vuelta buena, y a mitad de vuelta ya no podía con la moto. Ahora llego en una situación completamente diferente, llego muy bien físicamente, estoy en uno de mis mejores momentos".

"Ayer hice un récord de escalada en Andorra, así que eso siempre es bueno, y espero que eso se transforme en velocidad. Pero los recuerdos son recuerdos, y no se vive de eso. Al revés, a veces llegas con expectativas altas, y te llevas un fiasco".

Martín abordó después el paso adelante de la Aprilia los domingos con la gestión de las gomas, algo que hasta el año pasado parecía reservado a la Ducati: "Al final, cuando tú tienes la velocidad, luego en carrera eres capaz de ir gestionando ruedas. Cuando no la tienes, en cualquier circuito tienes que tirar de la goma al principio para ir con el grupo, y gastas más. Quizás Aprilia ha mejorado bastante en buscar el grip y la estabilidad. En los tiempos de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, en las últimas vueltas sufrían, y ahora somos capaces de mantener esa velocidad durante toda la carrera".

Aunque, pese a que las RS-GP van como un tiro, para el campeón de 2024 el favorito en Balaton Park no será otro que Marc Márquez: "Espero que aquí esté para ganar. Porque el año pasado estaba en otro nivel, y es una pista que creo que se adapta mucho a su estilo. Así que viendo un poco cómo fue el año pasado, creo que aquí será el hombre a batir. Más incluso que Marco. Aquí es una de las pistas donde puede marcar la diferencia. Esperamos dar el máximo y poder estar a su nivel, pero lo veremos durante el finde".

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

Por último a Martín le recordaron que Massimo Rivola dijo en Mugello que Jorge tiene la importante experiencia de ganar un campeonato de MotoGP, pero también de perderlo. Así lo valoró el madrileño: "La experiencia siempre es importante. No puedo prometer títulos a nadie porque eso es imposible. No hay forma de saber lo que va a pasar. Puedo prometer mi trabajo diario para intentar luchar por la victoria, para intentar mejorar. Voy a dar el 100% para intentar ser un piloto mejor en cada carrera. El resto será una incógnita. Lo veremos a lo largo de la temporada. Espero que esa experiencia me ayude a ganar".

"Creo que cuando empiezas a pensar en el campeonato, empiezas a perder rendimiento. Así que, para mí, como he dicho, en lo que me centro es en mi desarrollo como piloto.

Trabajo cada día para luchar por la victoria. Pero esto está claro. Por eso estamos aquí.

Por eso estuve en el hospital e intenté recuperarme, para estar aquí. Pero es imposible garantizar ningún título. Lo que puedo garantizar es mi trabajo para intentar mejorar", cerró.