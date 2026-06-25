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Martín: "Confío en que Aprilia también me dé todas las armas para pelear por el título"

Jorge Martín felicita a Pecco Bagnaia por su fichaje por Aprilia, y confía en que su actual equipo, al igual que hizo Ducati en 2024, le de las mismas oportunidades que a Marco Bezzecchi para pelear por el título.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Como adelantó Motorsport.com en el mes de enero, Jorge Martín se enfundará el mono de Yamaha el año que viene, a la espera de que la oficialización de la operación se lleve a cabo en los próximos días. Antes de cambiar de marca, sin embargo, el madrileño tiene que cumplir el medio año de contrato que le queda con Aprilia en unas circunstancias ciertamente parecidas a las que ya vivió en 2024, cuando se coronó.

Recuerda:

En aquel curso, Martín se convirtió en el primer campeón del mundo de MotoGP como representante de un equipo independiente (Pramac), subido a una Ducati. El español ganó el pulso que mantuvo con Pecco Bagnaia, piloto oficial de la marca de Borgo Panigale, que no dejó de apoyar a Martín a pesar de saber, con muchos meses de margen, que a final de temporada se iría a la competencia (Aprilia). 

Martín volverá a cambiar de aires con vistas a 2027, circunstancia que, lógicamente, lleva a la gente hacerse preguntas acerca del nivel de compromiso que mantendrá Aprilia. Especialmente porque su buque insignia, Marco Bezzecchi, es quien manda al frente de la clasificación, con solo ocho puntos de margen sobre su todavía compañero. 

"Igual que pasó con Ducati, confío en que Aprilia me dé todas las armas para pelear por el título. Confío mucho en Fabiano [Sterlacchini, el director técnico] y en el equipo", declaró Martín, este jueves, ya desde Assen. Allí, a las diez de la mañana, Aprilia había hecho oficial la incorporación de Bagnaia, que heredará su RS-GP.

"Pecco es una gran persona, un gran piloto, y solo puedo desear lo mejor para su futuro. Espero que le vaya muy bien y que pueda pelear por muchos títulos más", celebró el #89, mucho más preocupado por reencontrarse con esa velocidad que lleva alguna que otra carrera extraviada, que con la agenda del anuncio de su incorporación a Yamaha. 

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No quiero distraerme con el futuro, que ya llegará. Quiero centrarme en mi año, porque tengo una oportunidad muy buena, pero, al mismo tiempo, estoy lejos de dónde quiero estar en términos de sensaciones", reflexionó el corredor, que mira unos cuantos grandes premios atrás para encontrar la referencia que busca. "Estuvimos trabajando muy bien hasta Le Mans; y cuando gané allí, pensamos que ya habíamos encontrado la base. Tenemos que seguir aprendiendo de la moto y mejorar", añadió Martín, que sigue puliendo la frenada, sobre todo en su fase inicial, que es el aspecto que todavía se le atraganta más. 

"Si consigo tener esas sensaciones sé que puedo pelear por el podio y por ganar cada fin de semana, y ojalá que por el Mundial. Pero para eso necesito más velocidad", puntualizó el de Aprilia, a quien también se le preguntó por el dúo que formarán Marc Márquez y Pedro Acosta en Ducati: "Es un equipazo. Con Márquez ya vemos que es el rival que batir. Y Pedro llegará con muchas ganas de lograr muchos triunfos".

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