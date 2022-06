Jorge Martín: "Quiero irme al parón con buen sabor de boca"

Cargar el reproductor de audio

A pesar de los problemas que ha experimentado por una infección en su mano operada, Jorge Martín ha logrado adjudicarse una de las posiciones de privilegio para la salida de la carrera del domingo.

El piloto de Ducati, que ha logrado la tercera posición en la parrilla por detrás de Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, demostró estar bastante motivado con el rendimiento que ha tenido durante las sesiones de entrenamientos de este fin de semana.

"Seguramente tenía un pelín más [para ofrecer], sobre todo en la primera frenada, que me había dejado un algo de margen", explicó el piloto de San Sebastián de los Reyes sobre su actuación en la Q2 del GP de los Países Bajos.

"Seguramente encontremos algo [más]. La goma dura con la que he rodado era precalentada y creo que tenemos algo más de lo que hemos demostrado. Pienso que podemos pelear por el podio y hay que apuntar alto. Quiero irme con buen sabor de boca".

Respecto a la infección, Martín confirmó que se sentía cada vez más cómodo. "Me encuentro bien, y sé que lo puedo hacer así. Estoy tomando medicamentos y espero que sea la última vez que lo necesite, para poder volver bien".

"Siempre en el primer intento me guardo un poco para luego atacar más. Y bueno, igual me he pasado, también al ir con la media de delante, con la temperatura que está enfriando, pues a izquierdas sufría", contó Martín, haciendo referencia a las bajas temperaturas del asfalto y el ambiente por la falta de sol y las ocasionales gotas que cayeron sobre el trazado neerlandés.

"Esperaba poder, si no mejorar, al menos igualar el 31.5 [de Pecco Bagnaia], pero estamos rodando súper rápido, estoy muy contento de poder volver a pelear por una pole y nada, espero mañana estar en la lucha" deseó el piloto, que se subió al podio por última vez hace dos carreras, en uno de sus grandes premios de casa, el GP de Catalunya, donde logró un segundo puesto.

Sobre los candidatos a la victoria del domingo, Jorge Martín tiene muy claro quiénes son los dos grandes favoritos y que, seguramente, estén fuera de su alcance por el ritmo de carrera que han demostrado a lo largo de las tandas largas de los entrenamientos libres.

"Seguramente veo a un Pecco [Bagnaia] y un Fabio [Quartararo] muy fuertes en cuanto a ritmo, y en la pelea por la tercera posición, pues espero estar", concluyó el piloto de Ducati sobre sus opciones de cara a la carrera de mañana.

