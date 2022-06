Jorge Martín: "Siempre fui yo, pero iba en una moto que no era mía"

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró fue uno de los protagonistas del día. A una vuelta del final, el piloto de Granollers pensó que la carrera ya había terminado y, por lo tanto, cortó el gas en su RS-GP, otorgándole a Jorge Martín el segundo lugar del Gran Premio de Catalunya.

El piloto madrileño no desperdició la oportunidad que le regaló su compatriota, cruzando la línea de meta e ingresando en el cajón de honor de la novena cita del año.

"Honda ha dado un gran paso y Nakagami iba muy bien en la primera curva", explicó Jorge tras concluir la prueba. "Cuando él perdió el tren delantero yo traté de evitar las caídas. En la segunda curva ya me puse tercero, así que pensé que ya había llegado el momento de gestionar, y adelanté en cuanto pude a Aleix [Espargaró]".

"Vi que [Aleix] en las últimas vueltas le estaba patinando mucho la moto. De repente cortó gas, pensaba que se le había roto el motor y cerré un poco el gas en la recta. Estoy satisfecho, este podio me sabe muy bien después de tres carreras difíciles".

Este podio llena de motivación al garaje de Pramac, que, con Johann Zarco en tercer lugar, puede presumir de tener a sendos pilotos descorchando el champán. Con estas premisas, el piloto madrileño aprovechó para sincerarse sobre la situación que atraviesa en la temporada.

"Solo en Le Mans tuve un problema físico", aseguró. "En las otras carreras, realmente pasó todo. Creo que fue mi culpa solo una caída. En realidad, me faltó velocidad porque estaba llevando una moto que no era la mía".

Por esta motivo, actualmente Jorge Martín se encuentra a los mandos "de una moto estándar", concepto que despertó el interés de los periodistas presentes.

"Cuando hablo de moto estándar quiero decir que estaba utilizando un reglaje delantero parecido al de Pecco a partir de Jerez. Con lo cual, volvimos a los setting originales. Esto quiere decir que fue bien y espero estar en el podido más veces".

"Soy un piloto que necesita mucho el tren delantero. Y en las últimas carreras no tenía buena sensaciones con eso, y me caía. Estaba perdiendo la confianza y entraba muy lento. Por esta razón, volvimos a la moto base y recuperé las sensaciones de inmediato".

Este podio acompañará a Jorge Martín mañana al quirófano, donde se someterá una operación en la muñeca derecha.

"Hoy sentí un poco de dolor en la muñeca, pero no me supuso un gran problema. La verdad es que me quiero sentir al 100%, porque notar siempre una molestia no es lo ideal. Quiero estar preparado para Alemania".

El accidente entre Alex Rins, Takaaki Nakagami y Pecco Bagnaia acaparó las miradas del domingo, creando un abanico de opiniones respecto a la responsabilidad de Dirección de Carrera.

"En Dirección de Carrera tienen que ser más objetivos", admitió Jorge Martín. "No solo aplicarlo [el castigo o penalización] a unos pilotos y a otros no. A mí me penalizaron por una cosa absurda en Mugello. Hoy, con una gran caída que podría haber sido muy peligrosa, parece que no están dispuestos a tomar cartas en el asunto. Creo que hay que aplicar la misma norma para todos. Tienen que mejorar y tienen que ser más objetivos"

"Yo tampoco creo que sea un lance de carrera. Creo que deberían haber penalizado a Nakagami ya en Mugello, ahora sale impune y si no le sancionan va a continuar en esta línea. Ha roto la muñeca a Rins, y él además se ha puesto en una situación de riesgo a sí mismo".

"Creo que tienen que encontrar un sistema que ayude a la seguridad de los pilotos y sin penalizar, [esta] no es la manera", concluyó el español.