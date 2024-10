Martín: "No quiero pensar en matemáticas; eso solo me va a restar"

Cuando llega el tramo decisivo de la temporada, Jorge Martín parece estar enchufado y concentrado en la misma medida si tenemos en cuenta la solvencia con la que se manejó este sábado en Buriram. Su agresividad en la salida le llevó de encarar la entrada de la primera curva prácticamente en cabeza del pelotón, a abordar el segundo viraje el sexto.

Con Pecco Bagnaia por delante habría sido comprensible que al de Pramac le entrara la tiritona, y, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Martín fue adelantando a Pedro Acosta, Marc Márquez y Bagnaia para cruzar la meta con dos puntos más de ventaja sobre el actual campeón de los que tenía antes de comenzar la prueba corta.

"Fue la carrera más difícil de la temporada. Ya intuía que rodaríamos rápido, pero al ritmo al que fue detrás de otros pilotos, algo que se me suele dar fatal, con tanta temperatura, pues eso demuestra que piloté como si fuera cualquier otra carrera", resumió Martín.

"Recuperar tantos puestos no fue nada fácil”, añadió el #89, que dio una exhibición de cómo adelantar, sobre todo a Bagnaia, tras un cambio de dirección y en una zona en la que el italiano no se esperaba una ofensiva tan agresiva: "Fue un adelantamiento con bisturí. Es muy difícil adelantar a Pecco, pero vi que en ese momento no abría el gas como otras veces, y me metí. Para nada era dónde esperaba pasarle".

Para superar al actual campeón, el aspirante traspasó los límites de la pista establecidos, circunstancia que le supuso una advertencia. En la vuelta siguiente rozó de nuevo la zona verde. De haberla pisado, el sensor se habría disparado y él no se habría librado de una penalización de vuelta larga. Eso le habría recolocado el cuarto, por detrás de Márquez. "Me di un buen susto, con la moto prácticamente en el aire", reconoció Martín, que este curso se ha centrado casi más en la preparación mental que en la física, y en la de conducción.

Seguramente por eso no quiere distraerse ni ir más allá del próximo objetivo, que es la carrera larga de este domingo. Eso, a pesar de haber redoblado la presión sobre Bagnaia, que en estos momentos ya no depende de sí mismo para revalidar el título: al turinés no le basta para revalidar el título con ganar las tres carreras largas y las dos sprint, si su adversario termina el segundo. "No quiero pensar en matemáticas porque eso no me ayudará; más bien me resta. Mañana es un reto muy difícil, y yo solo quiero dar mi mejor versión", zanjó Martín.