Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

Jorge Martín ha conseguido salir líder del Mundial de MotoGP del Gran Premio de Alemania en Sachsenring. El español tomó la delantera de la general en Assen, tras los problemas de Marco Bezzecchi, y se marchará de vacaciones con una ventaja de 14 puntos sobre Ai Ogura y de 18 sobre Marc Márquez, ganador de la carrera de este domingo. Se va líder, pero eso sí, también sin las mejores sensaciones.

Y es que este fin de semana no ha sido, para nada, el mejor en cuanto a expectativas para 'Martinator'. Ya desde el viernes notó problemas de 'feeling' al manillar de la Aprilia que se confirmaron el sábado: noveno en la parrilla de salida y sexto en la carrera al sprint. Para este domingo, hizo algunos cambios en el Warm Up para mejorar en la prueba larga.

Algo que le ha dado resultado a medias: Martín ha terminado quinto, por delante de Pecco Bagnaia, a quien tuvo que contener en las últimas vueltas, pero aprovechando también las caídas por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, y terminando muy lejos de Pedro Acosta, que se escapó por más de 5 segundos.

Tras la carrera, el de San Sebastián de los Reyes explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que en Sachsenring ha notado la falta de rodaje que trae a cuestas con la RS-GP, tras todos los problemas que sufrió en 2025.

"Ahora es cuando estoy notando que aún me falta rodar con la Aprilia. Al principio de año se notaba menos, pero ahora, seguramente, me falta un poco más. En una carrera sin caídas habría terminado el séptimo", dejó claro Martín para empezar.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy contento de ir líder del Mundial, pero si sigo haciendo carreras así, el liderato no durará mucho. Voy líder más por los errores de los demás, que por mis aciertos. Ha sido un fin de semana sólido, sin errores, pero estamos muy lejos de los primeros y de las demás Aprilia. Pude mantener a Pecco detrás sin cometer errores", comentó.

Para el madrileño, una de las claves para la segunda mitad de temporada puede ser no introducir muchos cambios en la moto, y partir de una base clara: "Aprilia trae muchas cosas en cada carrera, porque trabaja mucho en casa, pero hay que minimizar los experimentos. Si tengo una buena base de moto sé cómo pilotar, pero en mi parte del taller estamos tocando mucho la moto, para adaptarla a cada pista. Mi moto actual es muy distinta de la que llevé en Austin o Brasil".

De cara a la pelea por el título, Martín es consciente del reto que puede tener por delante tras la victoria de Márquez este domingo: "El desafío de batir al mejor piloto de la historia es enorme; si puedo pelear con él hasta el final ya será increíble", cerró.