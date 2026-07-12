Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

Acosta: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial; pero Márquez lleva el 1 y es la referencia"

MotoGP
GP de Alemania
Acosta: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial; pero Márquez lleva el 1 y es la referencia"

Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no está mal"

MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no está mal"

Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"

MotoGP
GP de Alemania
Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"

Márquez vuelve a dominar en su jardín de Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez vuelve a dominar en su jardín de Sachsenring

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones
Declaraciones
MotoGP GP de Alemania

Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

Jorge Martín salvó una quinta posición este domingo en Sachsenring y el liderato del Mundial de MotoGP, aunque es consciente de que necesita mejorar bastante para retenerlo en próximas citas.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín ha conseguido salir líder del Mundial de MotoGP del Gran Premio de Alemania en Sachsenring. El español tomó la delantera de la general en Assen, tras los problemas de Marco Bezzecchi, y se marchará de vacaciones con una ventaja de 14 puntos sobre Ai Ogura y de 18 sobre Marc Márquez, ganador de la carrera de este domingo. Se va líder, pero eso sí, también sin las mejores sensaciones.

Recuerda:

Y es que este fin de semana no ha sido, para nada, el mejor en cuanto a expectativas para 'Martinator'. Ya desde el viernes notó problemas de 'feeling' al manillar de la Aprilia que se confirmaron el sábado: noveno en la parrilla de salida y sexto en la carrera al sprint. Para este domingo, hizo algunos cambios en el Warm Up para mejorar en la prueba larga.

Algo que le ha dado resultado a medias: Martín ha terminado quinto, por delante de Pecco Bagnaia, a quien tuvo que contener en las últimas vueltas, pero aprovechando también las caídas por delante de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, y terminando muy lejos de Pedro Acosta, que se escapó por más de 5 segundos.

Tras la carrera, el de San Sebastián de los Reyes explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que en Sachsenring ha notado la falta de rodaje que trae a cuestas con la RS-GP, tras todos los problemas que sufrió en 2025.

"Ahora es cuando estoy notando que aún me falta rodar con la Aprilia. Al principio de año se notaba menos, pero ahora, seguramente, me falta un poco más. En una carrera sin caídas habría terminado el séptimo", dejó claro Martín para empezar.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy contento de ir líder del Mundial, pero si sigo haciendo carreras así, el liderato no durará mucho. Voy líder más por los errores de los demás, que por mis aciertos. Ha sido un fin de semana sólido, sin errores, pero estamos muy lejos de los primeros y de las demás Aprilia. Pude mantener a Pecco detrás sin cometer errores", comentó.

Para el madrileño, una de las claves para la segunda mitad de temporada puede ser no introducir muchos cambios en la moto, y partir de una base clara: "Aprilia trae muchas cosas en cada carrera, porque trabaja mucho en casa, pero hay que minimizar los experimentos. Si tengo una buena base de moto sé cómo pilotar, pero en mi parte del taller estamos tocando mucho la moto, para adaptarla a cada pista. Mi moto actual es muy distinta de la que llevé en Austin o Brasil".

De cara a la pelea por el título, Martín es consciente del reto que puede tener por delante tras la victoria de Márquez este domingo: "El desafío de batir al mejor piloto de la historia es enorme; si puedo pelear con él hasta el final ya será increíble", cerró.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no está mal"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no está mal"

Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"
Más de
Aprilia

MOTOGP en DIRECTO: la carrera de Sachsenring (GP de Alemania)

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
MOTOGP en DIRECTO: la carrera de Sachsenring (GP de Alemania)

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones

Bezzecchi, operado con éxito de su fractura de clavícula, espera volver en Silverstone

MotoGP
MotoGP
Bezzecchi, operado con éxito de su fractura de clavícula, espera volver en Silverstone

Últimas noticias

Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Alpine F1 lanza un serio aviso a Colapinto antes del GP de Bélgica

Acosta: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial; pero Márquez lleva el 1 y es la referencia"

MotoGP
GP de Alemania
Acosta: "Parece que nadie quiere liderar el Mundial; pero Márquez lleva el 1 y es la referencia"

Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"

Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"

MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"